Preparatevi, restate pronti e allacciate le cinture: sta per cominciare l’Africa Eco Race, uno dei rally-raid più affascinanti e autentici del panorama internazionale. La 17ª edizione è pronta a scrivere una nuova pagina di storia, regalando due settimane di emozioni, adrenalina e avventura pura.

Con un percorso ridisegnato e numerose novità tecniche e sportive, l’edizione 2026 promette spettacolo fin dalle prime battute. L’entusiasmo è palpabile tra piloti, navigatori e team, pronti a mettersi alla prova lungo un tracciato che unisce tradizione, resistenza e spirito d’esplorazione, nel solco dei grandi rally africani del passato.

La partenza ufficiale è fissata nella suggestiva Tangeri, porta d’ingresso dell’Africa e punto di partenza simbolico di un’avventura che attraverserà territori iconici e paesaggi estremi. Prima del via, però, la carovana dell’Africa Eco Race ha fatto tappa a Marsiglia, dove si sono svolti i controlli tecnici e sportivi e le operazioni di imbarco dei veicoli, momento cruciale che segna l’inizio concreto del rally.

Moto, auto, camion e SSV sono pronti a sfidare il deserto, la navigazione e la fatica, in una gara che mette al centro l’uomo, il mezzo e la resistenza, più che la semplice velocità. L’Africa Eco Race non è solo una competizione: è un viaggio, una prova di carattere e una celebrazione dello spirito rally-raid.

Iscriviti al canale per seguire ogni tappa

Lascia un like se ami il rally-raid

Commenta: chi vedi favorito per questa edizione?

#AfricaEcoRace

#AfricaEcoRace2026

#RallyRaid

#RallyAfrica

#Motorsport

#RallyAdventure

#OffRoad

#DesertRally

#MotoRally

#AutoRally

#RallyLife

#MotorsportNews

#AdventureRace

#ExtremeMotorsport