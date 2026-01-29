A Crans-Montana l’ultimo esame prima delle Olimpiadi. Goggia cerca di ritrovarsi, Brignone si testa

Prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la Coppa del Mondo femminile vive ancora un ultimo appuntamento, tutto dedicato alla velocità. Si corre a Crans-Montana, proprio sulle piste che il prossimo anno ospiteranno i Mondiali 2027. Domani è in programma una discesa libera, che avrà una partenza abbassata, visto che l’unica prova che si è potuta svolgere è cominciata proprio dallo start di riserva, mentre sabato ci sarà un superG.

Una due giorni molto importante in casa Italia e per tanti motivi. Sicuramente Sofia Goggia vuole riscattarsi dopo le difficoltà patite prima a Zauchensee e poi anche a Tarvisio. La bergamasca non stata attraversando un gran momento di forma, ma vuole arrivare ai Giochi con due bei risultati che possono darle ancora più fiducia. Inoltre Goggia difende anche il pettorale rosso di leader della classifica di superG e in quel di Crans-Montana ha già vinto quattro volte in carriera.

Fari puntati anche su Federica Brignone, che torna anche in velocità dopo essere rientrata in gigante a Kronplatz. Sicuramente la cancellazione della seconda prova cronometrata (troppa neve sulla pista) non aiuta la valdostana, che avrebbe sicuramente preferito testarsi ancora una volta prima della gara di domani. Un doppio appuntamento importante per Brignone per valutare anche la sua condizione nelle prove veloci in vista dei Giochi.

Non solo Goggia e Brignone, ma sono tante le azzurre che possono essere protagoniste. Nicol Delago è in grande forma ed è reduce dalla vittoria di Tarvisio ed anche in prova è stata la migliore tra le italiane. Laura Pirovano va sempre a caccia del primo podio, con la trentina che è sempre tra le migliori, soprattutto in discesa. Poi attenzione anche ad Elena Curtoni, che in superG può cercare il grande risultato.

Uscendo dai discorsi che riguardano le italiane, attenzione soprattutto su Lindsey Vonn, che è la grande favorita in discesa libera e vuole aumentare il suo vantaggio in testa alla classifica di specialità. L’americana punta alla vittoria non solo in discesa, ma anche in superG, proprio come le austriache Cornelia Huetter, Mirjam Puchner, Nina Ortlieb e le tedesche Kira Weidle Winkelmann ed Emma Aicher, con quest’ultima che insieme a Vonn sono le principali rivali per Goggia nella classifica di superG.