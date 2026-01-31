A che ora lo snowboard oggi, PGS Rogla 2026: programma, tv, streaming

Dopo la tappa di Simonhöhe, la Coppa del Mondo di PGS 2025-2026 proseguirà oggi a Rogla, in Slovenia. Si tratta del settimo appuntamento della stagione che porterà alle Olimpiadi di Milano-Cortina, sempre più vicine. I grandi protagonisti dello slalom gigante parallelo si sfideranno in mattinata per accedere alla fase finale, in programma dalle ore 13.00.

La squadra italiana vuole continuare a vincere e conquistare podi come fatto nella prima parte di stagione. In campo maschile, ci si affiderà come sempre all’eterno Roland Fischnaller, reduce dalla 25esima vittoria in carriera sulle nevi austriache. Il veterano azzurro vuole continuare l’avvicinamento alla sua settima Olimpiade nel migliore dei modi, ed a Rogla andrà alla ricerca del quinto successo stagionale.

Cerca invece riscatto la squadra femminile, che a Simonhöhe ha mancato il podio. Lucia Dalmasso sembra aver ritrovato però il feeling giusto per il finale di stagione mentre Elisa Caffont e Jasmin Coratti saranno come sempre delle temibilissime pedine nel tabellone della fase finale.

PROGRAMMA PGS ROGLA 2026

Sabato 31 gennaio

Ore 9.00-11.00 Qualificazioni Uomini e Donne

Ore 13.00 Fasi Finali

DOVE VEDERE IL PGS DI ROGLA 2026 IN TV E STREAMING:

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport