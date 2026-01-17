SnowboardSport Invernali
Snowboard: Benjamin Karl torna a vincere nel primo PGS della stagione senza italiani sul podio
Prima o poi doveva accadere, diciamo che è sicuramente meglio oggi rispetto all’appuntamento olimpico. Arriva la prima gara stagionale per l’Italia al maschile nella Coppa del Mondo di snowboard parallelo senza podio. Succede in Bulgaria, sulle nevi di Bansko.
Torna a vincere, addirittura a due anni di distanza dall’ultimo trionfo, il veterano austriaco Benjamin Karl. Il classe 1985 ha battuto nella Big Final la sorpresa canadese Arnaud Gaudet di 22 centesimi: primo podio della carriera nel massimo circuito internazionale.
A chiudere il podio lo svizzero Gian Casanova che nella Small Final ha superato il tedesco Yannik Angenend. Una novità non trovare atleti della squadra di Cesare Pisoni nella top-5.
Addirittura nessuno nei quarti di finale: eliminati infatti agli ottavi, al termine di grandi controprestazioni, Aaron March, Maurizio Bormolini ed Edwin Coratti. Fuori nelle qualifiche Roland Fischnaller. March resta comunque al comando della classifica di Coppa davanti a Bormolini, con un rimontante Karl alle spalle.