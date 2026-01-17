A che ora lo sci di fondo oggi: programma sprint tl Oberhof 2026, tv, streaming

Ritorna la Coppa del Mondo di sci di fondo: stavolta si va a Oberhof, in Germania, in una situazione del tutto particolare perché non ci sono diverse figure di successo di Norvegia e Svezia, con Johannes Hoesflot Klaebo primo grande assente della lista.

L’Italia, dunque, ha carte da giocare. O meglio, è davvero la grande occasione di Federico Pellegrino, Elia Barp, Simone Mocellini, Federica Cassol, Caterina Ganz. Possono arrivare tanti, tantissimi ottimi piazzamenti. Vale per noi, però, così come vale per gli altri: e allora c’è da prepararsi a tanta, tantissima grande lotta.

Le gare sprint di Coppa del Mondo di Oberhof, in Germania, vanno in scena oggi. Non è prevista diretta tv; diretta streaming su Discovery+. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO 2025-2026 OBERHOF OGGI

Sabato 17 gennaio

Ore 13:35 Qualificazioni Sprint TL

Ore 16:05 Finali Sprint TL

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2025-2026 OBERHOF: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery+

Diretta Live testuale: OA Sport

STARTLIST

UOMINI

1 VIGANTS Raimo LAT

2 NORTHUG Even NOR

3 KECK Elias U23 GER

4 PELLEGRINO Federico ITA

5 BARP Elia ITA

6 VUORINEN Lauri FIN

7 BOLGER Kevin USA

8 CLUGNET James GBR

9 ALDER Roman U23 SUI

10 YOUNG Jack USA

11 STERN Nejc U23 SLO

12 GROND Valerio SUI

13 SIMENC Miha SLO

14 GRAZ Davide ITA

15 NAEFF Noe U23 SUI

16 HEGGEN Lars U23 NOR

17 CAROLLO Martino U23 ITA

18 LIEKARI Emil FIN

19 MRKONJIC Lukas AUT

20 RIEBLI Janik YC SUI

21 ERSSON George SWE

22 TUZ Jiri U23 CZE

23 NOVAK Michal CZE

24 HELLWEGER Michael ITA

25 HAEGGSTROEM Johan SWE

26 SCHOONMAKER Jc USA

27 DANIELSSON Emil SWE

28 CERNY Ondrej CZE

29 PUEYO Jaume ESP

30 MOCELLINI Simone ITA

31 CRV Vili SLO

32 RANTALA Eero U23 FIN

33 McMULLEN Zanden USA

34 MICHELSEN Even Solem NOR

35 NAEFF Isai U23 SUI

36 DREMLJUGA Karl Sebastian EST

37 MOSEBY Haavard NOR

38 PERSSON Jesper SWE

39 SOSSAU-DAUBERMANN Anian GER

40 COLELL PANTEBRE Marc U23 ESP

41 MYHRE Simen NOR

42 JOHANSSON Erik U23 SWE

43 HIMMA Martin EST

44 KILP Marko EST

45 KAPARKALEJS Lauris U23 LAT

46 RITCHIE Graham CAN

47 SKARI Filip U23 NOR

48 ALGOTSSON Oskar SWE

49 JUNG Simon U23 GER

50 GRIMMECKE Jannis GER

51 ROOS Henri EST

52 MELNITS Ike U23 FIN

53 HOLBAEK Mathias U23 NOR

54 GROS Anze SLO

55 STEINER Christian U23 AUT

56 SCHMID Niklas U23 GER

57 EARNHART Michael USA

58 HINDS Peter SVK

59 JAYNE Zachary U23 USA

60 SKENDER Marko CRO

61 GAZUREK Lukasz U23 POL

62 SAULITIS Niks LAT

63 SILVA Manex BRA

64 BUGARA Robert POL

65 FAGERER Korbinian U23 GER

66 WEIDLICH Janik U23 GER

67 CENEK Jachym SVK

68 KONYA Adam HUN

69 PILCH Dawid U23 POL

70 YOUNG Owen U23 USA

71 BATMUNKH Achbadrakh MGL

72 YOUNG Andrew GBR

73 KUZMIN Elisey U23 SVK

DONNE

1 DIETZE Anna-Maria GER

2 ANDREASSEN Milla Grosberghaugen U23 NOR

3 SMITH Samantha U23 USA

4 RYDZEK Coletta GER

5 SKINDER Monika POL

6 DAHLQVIST Maja SWE

7 ROFSTAD Hanne Wilberg NOR

8 SAARI Amanda FIN

9 KAELIN Nadja SUI

10 GIMMLER Laura GER

11 NIEMELA Hilla YC FIN

12 FAEHNDRICH Nadine SUI

13 SONNESYN Alayna USA

14 MONSORNO Nicole ITA

15 BRENNAN Rosie USA

16 SUNDLING Jonna SWE

17 PARMAKOSKI Krista FIN

18 CASSOL Federica ITA

19 MEIER Alina SUI

20 LUNDGREN Moa SWE

21 KREHL Sofie GER

22 DIGGINS Jessie USA

23 GANZ Caterina ITA

24 ILAR Moa SWE

25 del RIO Gina U23 AND

26 de MARTIN PINTER Iris U23 ITA

27 JANATOVA Katerina CZE

28 KAHARA Jasmin FIN

29 MYHRE Julie NOR

30 FISCHER Lea SUI

31 SCHMIDT Sonjaa CAN

32 VEIT Verena GER

33 LAURENT Nadine U23 ITA

34 MIDTSKOGEN Maiken Min NOR

35 WENG Tiril Udnes NOR

36 KECK Lena GER

37 JORTBERG Lauren USA

38 MACKIE Alison U23 CAN

39 ALDER Fabienne U23 SUI

40 CRUSELL Evelina U23 SWE

41 FALSTER Nora Elisabeth U23 NOR

42 JAKLOVA Anna Marie U23 CZE

43 SZYSZKA Andzelika POL

44 OLKKONEN Tiia FIN

45 VEIT Katja U23 GER

46 GROETTING Karoline NOR

47 WELLS Amelia CAN

48 AUZINA Kitija LAT

49 SWIRBUL Hailey USA

50 FUJAK Zuzanna U23 POL

51 BUSKO Oliwia U23 POL

52 ENKHBAYAR Ariuntungalag MGL