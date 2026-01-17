Sci di fondoSci NordicoSport in tvSport Invernali
A che ora lo sci di fondo oggi: programma sprint tl Oberhof 2026, tv, streaming
Ritorna la Coppa del Mondo di sci di fondo: stavolta si va a Oberhof, in Germania, in una situazione del tutto particolare perché non ci sono diverse figure di successo di Norvegia e Svezia, con Johannes Hoesflot Klaebo primo grande assente della lista.
L’Italia, dunque, ha carte da giocare. O meglio, è davvero la grande occasione di Federico Pellegrino, Elia Barp, Simone Mocellini, Federica Cassol, Caterina Ganz. Possono arrivare tanti, tantissimi ottimi piazzamenti. Vale per noi, però, così come vale per gli altri: e allora c’è da prepararsi a tanta, tantissima grande lotta.
Le gare sprint di Coppa del Mondo di Oberhof, in Germania, vanno in scena oggi. Non è prevista diretta tv; diretta streaming su Discovery+. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO 2025-2026 OBERHOF OGGI
Sabato 17 gennaio
Ore 13:35 Qualificazioni Sprint TL
Ore 16:05 Finali Sprint TL
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2025-2026 OBERHOF: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Discovery+
Diretta Live testuale: OA Sport
STARTLIST
UOMINI
1 VIGANTS Raimo LAT
2 NORTHUG Even NOR
3 KECK Elias U23 GER
4 PELLEGRINO Federico ITA
5 BARP Elia ITA
6 VUORINEN Lauri FIN
7 BOLGER Kevin USA
8 CLUGNET James GBR
9 ALDER Roman U23 SUI
10 YOUNG Jack USA
11 STERN Nejc U23 SLO
12 GROND Valerio SUI
13 SIMENC Miha SLO
14 GRAZ Davide ITA
15 NAEFF Noe U23 SUI
16 HEGGEN Lars U23 NOR
17 CAROLLO Martino U23 ITA
18 LIEKARI Emil FIN
19 MRKONJIC Lukas AUT
20 RIEBLI Janik YC SUI
21 ERSSON George SWE
22 TUZ Jiri U23 CZE
23 NOVAK Michal CZE
24 HELLWEGER Michael ITA
25 HAEGGSTROEM Johan SWE
26 SCHOONMAKER Jc USA
27 DANIELSSON Emil SWE
28 CERNY Ondrej CZE
29 PUEYO Jaume ESP
30 MOCELLINI Simone ITA
31 CRV Vili SLO
32 RANTALA Eero U23 FIN
33 McMULLEN Zanden USA
34 MICHELSEN Even Solem NOR
35 NAEFF Isai U23 SUI
36 DREMLJUGA Karl Sebastian EST
37 MOSEBY Haavard NOR
38 PERSSON Jesper SWE
39 SOSSAU-DAUBERMANN Anian GER
40 COLELL PANTEBRE Marc U23 ESP
41 MYHRE Simen NOR
42 JOHANSSON Erik U23 SWE
43 HIMMA Martin EST
44 KILP Marko EST
45 KAPARKALEJS Lauris U23 LAT
46 RITCHIE Graham CAN
47 SKARI Filip U23 NOR
48 ALGOTSSON Oskar SWE
49 JUNG Simon U23 GER
50 GRIMMECKE Jannis GER
51 ROOS Henri EST
52 MELNITS Ike U23 FIN
53 HOLBAEK Mathias U23 NOR
54 GROS Anze SLO
55 STEINER Christian U23 AUT
56 SCHMID Niklas U23 GER
57 EARNHART Michael USA
58 HINDS Peter SVK
59 JAYNE Zachary U23 USA
60 SKENDER Marko CRO
61 GAZUREK Lukasz U23 POL
62 SAULITIS Niks LAT
63 SILVA Manex BRA
64 BUGARA Robert POL
65 FAGERER Korbinian U23 GER
66 WEIDLICH Janik U23 GER
67 CENEK Jachym SVK
68 KONYA Adam HUN
69 PILCH Dawid U23 POL
70 YOUNG Owen U23 USA
71 BATMUNKH Achbadrakh MGL
72 YOUNG Andrew GBR
73 KUZMIN Elisey U23 SVK
DONNE
1 DIETZE Anna-Maria GER
2 ANDREASSEN Milla Grosberghaugen U23 NOR
3 SMITH Samantha U23 USA
4 RYDZEK Coletta GER
5 SKINDER Monika POL
6 DAHLQVIST Maja SWE
7 ROFSTAD Hanne Wilberg NOR
8 SAARI Amanda FIN
9 KAELIN Nadja SUI
10 GIMMLER Laura GER
11 NIEMELA Hilla YC FIN
12 FAEHNDRICH Nadine SUI
13 SONNESYN Alayna USA
14 MONSORNO Nicole ITA
15 BRENNAN Rosie USA
16 SUNDLING Jonna SWE
17 PARMAKOSKI Krista FIN
18 CASSOL Federica ITA
19 MEIER Alina SUI
20 LUNDGREN Moa SWE
21 KREHL Sofie GER
22 DIGGINS Jessie USA
23 GANZ Caterina ITA
24 ILAR Moa SWE
25 del RIO Gina U23 AND
26 de MARTIN PINTER Iris U23 ITA
27 JANATOVA Katerina CZE
28 KAHARA Jasmin FIN
29 MYHRE Julie NOR
30 FISCHER Lea SUI
31 SCHMIDT Sonjaa CAN
32 VEIT Verena GER
33 LAURENT Nadine U23 ITA
34 MIDTSKOGEN Maiken Min NOR
35 WENG Tiril Udnes NOR
36 KECK Lena GER
37 JORTBERG Lauren USA
38 MACKIE Alison U23 CAN
39 ALDER Fabienne U23 SUI
40 CRUSELL Evelina U23 SWE
41 FALSTER Nora Elisabeth U23 NOR
42 JAKLOVA Anna Marie U23 CZE
43 SZYSZKA Andzelika POL
44 OLKKONEN Tiia FIN
45 VEIT Katja U23 GER
46 GROETTING Karoline NOR
47 WELLS Amelia CAN
48 AUZINA Kitija LAT
49 SWIRBUL Hailey USA
50 FUJAK Zuzanna U23 POL
51 BUSKO Oliwia U23 POL
52 ENKHBAYAR Ariuntungalag MGL