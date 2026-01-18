Sci di fondoSci NordicoSport in tvSport Invernali
A che ora lo sci di fondo oggi: programma 10 km tc Oberhof 2026, tv, streaming
Secondo e ultimo giorno a Oberhof, in Germania, per il circuito di Coppa del Mondo di sci di fondo. Ed è di fatto, per tutti, la quartultima gara prima delle Olimpiadi, quella che va in scena oggi: la 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli.
Una competizione che forse mai come oggi, viste le numerose assenze (ma in tanti rientreranno a Goms), è aperta a qualsiasi risultato possibile e immaginabile. L’Italia schiera un contingente piuttosto numeroso e proverà a mettersi in luce in maniera rimarchevole, specie considerando che Federico Pellegrino è a buon diritto con ambizioni di buona classifica in Coppa del Mondo.
Le 10 km di Coppa del Mondo di Oberhof, in Germania, vanno in scena oggi. Sarà possibile seguire in diretta tv su RaiSport la 10 km maschile; diretta streaming su RaiPlay (maschile), RaiPlay Sport 1 (femminile), Discovery+. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO 2025-2026 OBERHOF OGGI
Domenica 18 gennaio
Ore 10:45 10 km TC maschile a intervalli
Ore 12:55 10 km TC femminile a intervalli
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2025-2026 OBERHOF: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSport (10 km maschile)
Diretta streaming: RaiPlay (gara maschile), RaiPlay Sport 1 (gara femminile), discovery+
Diretta Live testuale: OA Sport
STARTLIST 10 KM
UOMINI
1 TUZ Jiri U23 CZE
2 HEILAND Korbinian GER
3 VIGANTS Raimo YC LAT
4 WONDERS Hunter USA
5 DUFEK Tomas CZE
6 WALTHER Jakob GER
7 ROJO GARCIA Imanol ESP
8 LICEF Miha SLO
9 GRIMMECKE Jannis GER
10 WIGGER Nicola SUI
11 KALEV Christopher EST
12 SAVARY Antonin SUI
13 JAGER Luke USA
14 KECK Elias U23 GER
15 BING Thomas YC GER
16 YOUNG Andrew GBR
17 BAUER Matyas U23 CZE
18 VUORINEN Lauri YC FIN
19 HAEGGSTROEM Johan SWE
20 SKARI Filip U23 NOR
21 BOEGL Lucas YC GER
22 HIMMA Martin EST
23 SOSSAU-DAUBERMANN Anian GER
24 JOHANSSON Leo SWE
25 PERSSON Jesper SWE
26 HAGENBUCH John Steel USA
27 VUORELA Markus FIN
28 PRALONG Candide SUI
29 SALVADORI Giandomenico ITA
30 FAEHNDRICH Cyril SUI
31 McMULLEN Zanden USA
32 HALFVARSSON Calle SWE
33 HAKOLA Ristomatti FIN
34 BRUGGER Janosch GER
35 SANDVIK Edvard NOR
36 RUEESCH Jason SUI
37 CYR Antoine CAN
38 NOVAK Michal CZE
39 TOENSETH Didrik NOR
40 MOSEBY Haavard YC NOR
41 STERN Nejc U23 SLO
42 KOROSTELEV Savelii U23 AIN
43 RITCHIE Graham CAN
44 VALNES Erik NOR
45 KIVIL Ralf U23 EST
46 BARP Elia ITA
47 DANIELSSON Emil SWE
48 KLEE Beda SUI
49 WASOWICZ Tomasz U23 POL
50 EKBERG Johan SWE
51 BATMUNKH Achbadrakh YC MGL
52 NYENGET Martin Loewstroem NOR
53 HINDS Peter SVK
54 VERMEULEN Mika AUT
55 KAPARKALEJS Lauris U23 LAT
56 PELLEGRINO Federico ITA
57 OPHOFF Mike CZE
58 DAPRA’ Simone ITA
59 WAGNER Tom Emilio U23 GER
60 HYVARINEN Perttu FIN
61 ROOS Henri EST
62 NISKANEN Iivo FIN
63 JAYNE Zachary U23 USA
64 GRAZ Davide YC ITA
65 CRV Vili SLO
66 CAROLLO Martino U23 ITA
67 CLUGNET James GBR
68 HEGGEN Lars U23 NOR
69 SIMENC Miha YC SLO
70 RUUSKANEN Arsi FIN
71 BUGARA Robert POL
72 KONYA Adam HUN
73 SAULITIS Niks LAT
74 BUECHEL Micha LIE
75 KUZMIN Elisey U23 SVK
76 MAES Samuel U23 BEL
77 GAZUREK Lukasz U23 POL
78 SKENDER Marko CRO
79 CENEK Jachym SVK
DONNE
1 MILERSKA Anna U23 CZE
2 MEIER Alina SUI
3 BERGANE Margrethe NOR
4 NIEMELA Hilla YC FIN
5 BOEHME Charlotte U23 GER
6 NUERNBERGER Saskia GER
7 GROETTING Karoline NOR
8 CASSOL Federica ITA
9 VEIT Verena GER
10 WENG Tiril Udnes YC NOR
11 SONNESYN Alayna USA
12 HAVLICKOVA Barbora CZE
13 MACKIE Alison U23 CAN
14 de MARTIN PINTER Iris U23 ITA
15 BAKKEN Mali Eidnes U23 NOR
16 LOHMANN Lisa GER
17 SCHMIDT Sonjaa CAN
18 KRAMER Kendall USA
19 GIMMLER Laura GER
20 WANGENSTEEN Maren NOR
21 KREHL Sofie GER
22 WERRO Giuliana SUI
23 ANDREASSEN Milla Grosberghaugen U23 NOR
24 CRUSELL Evelina U23 SWE
25 KAELIN Marina U23 SUI
26 INGEBRIGTSEN Eva U23 NOR
27 MANDELJC Anja SLO
28 BRENNAN Rosie USA
29 STEWART-JONES Katherine CAN
30 HENNIG DOTZLER Katharina GER
31 IDZINIAK Kamila U23 POL
32 SAUERBREY Katherine YC GER
33 AUZINA Kitija LAT
34 DAHLQVIST Maja SWE
35 OLKKONEN Tiia FIN
36 NEPRYAEVA Dariya AIN
37 McCABE Novie USA
38 GANZ Caterina ITA
39 ENKHBAYAR Ariuntungalag MGL
40 PARMAKOSKI Krista FIN
41 FUJAK Zuzanna U23 POL
42 FINK Pia GER
43 SMITH Samantha U23 USA
44 HOFFMANN Helen GER
45 SAARI Amanda YC FIN
46 LUNDGREN Moa SWE
47 SKINDER Monika POL
48 ILAR Moa YC SWE
49 FISCHER Lea SUI
50 del RIO Gina U23 AND
51 JAKLOVA Anna Marie U23 CZE
52 SUNDLING Jonna SWE
53 WELLS Amelia CAN
54 STADLOBER Teresa AUT
55 SZYSZKA Andzelika POL
56 JANATOVA Katerina YC CZE
57 MONSORNO Nicole YC ITA
58 DIGGINS Jessie USA
59 THANNHEIMER Germana GER
60 KAELIN Nadja SUI
61 RIEDENER Nina LIE
62 SWIRBUL Hailey YC USA