A che ora lo sci di fondo oggi: programma 10 km tc Oberhof 2026, tv, streaming

Secondo e ultimo giorno a Oberhof, in Germania, per il circuito di Coppa del Mondo di sci di fondo. Ed è di fatto, per tutti, la quartultima gara prima delle Olimpiadi, quella che va in scena oggi: la 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli.

Una competizione che forse mai come oggi, viste le numerose assenze (ma in tanti rientreranno a Goms), è aperta a qualsiasi risultato possibile e immaginabile. L’Italia schiera un contingente piuttosto numeroso e proverà a mettersi in luce in maniera rimarchevole, specie considerando che Federico Pellegrino è a buon diritto con ambizioni di buona classifica in Coppa del Mondo.

Le 10 km di Coppa del Mondo di Oberhof, in Germania, vanno in scena oggi. Sarà possibile seguire in diretta tv su RaiSport la 10 km maschile; diretta streaming su RaiPlay (maschile), RaiPlay Sport 1 (femminile), Discovery+. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO 2025-2026 OBERHOF OGGI

Domenica 18 gennaio

Ore 10:45 10 km TC maschile a intervalli

Ore 12:55 10 km TC femminile a intervalli

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2025-2026 OBERHOF: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport (10 km maschile)

Diretta streaming: RaiPlay (gara maschile), RaiPlay Sport 1 (gara femminile), discovery+

Diretta Live testuale: OA Sport

STARTLIST 10 KM

UOMINI

1 TUZ Jiri U23 CZE

2 HEILAND Korbinian GER

3 VIGANTS Raimo YC LAT

4 WONDERS Hunter USA

5 DUFEK Tomas CZE

6 WALTHER Jakob GER

7 ROJO GARCIA Imanol ESP

8 LICEF Miha SLO

9 GRIMMECKE Jannis GER

10 WIGGER Nicola SUI

11 KALEV Christopher EST

12 SAVARY Antonin SUI

13 JAGER Luke USA

14 KECK Elias U23 GER

15 BING Thomas YC GER

16 YOUNG Andrew GBR

17 BAUER Matyas U23 CZE

18 VUORINEN Lauri YC FIN

19 HAEGGSTROEM Johan SWE

20 SKARI Filip U23 NOR

21 BOEGL Lucas YC GER

22 HIMMA Martin EST

23 SOSSAU-DAUBERMANN Anian GER

24 JOHANSSON Leo SWE

25 PERSSON Jesper SWE

26 HAGENBUCH John Steel USA

27 VUORELA Markus FIN

28 PRALONG Candide SUI

29 SALVADORI Giandomenico ITA

30 FAEHNDRICH Cyril SUI

31 McMULLEN Zanden USA

32 HALFVARSSON Calle SWE

33 HAKOLA Ristomatti FIN

34 BRUGGER Janosch GER

35 SANDVIK Edvard NOR

36 RUEESCH Jason SUI

37 CYR Antoine CAN

38 NOVAK Michal CZE

39 TOENSETH Didrik NOR

40 MOSEBY Haavard YC NOR

41 STERN Nejc U23 SLO

42 KOROSTELEV Savelii U23 AIN

43 RITCHIE Graham CAN

44 VALNES Erik NOR

45 KIVIL Ralf U23 EST

46 BARP Elia ITA

47 DANIELSSON Emil SWE

48 KLEE Beda SUI

49 WASOWICZ Tomasz U23 POL

50 EKBERG Johan SWE

51 BATMUNKH Achbadrakh YC MGL

52 NYENGET Martin Loewstroem NOR

53 HINDS Peter SVK

54 VERMEULEN Mika AUT

55 KAPARKALEJS Lauris U23 LAT

56 PELLEGRINO Federico ITA

57 OPHOFF Mike CZE

58 DAPRA’ Simone ITA

59 WAGNER Tom Emilio U23 GER

60 HYVARINEN Perttu FIN

61 ROOS Henri EST

62 NISKANEN Iivo FIN

63 JAYNE Zachary U23 USA

64 GRAZ Davide YC ITA

65 CRV Vili SLO

66 CAROLLO Martino U23 ITA

67 CLUGNET James GBR

68 HEGGEN Lars U23 NOR

69 SIMENC Miha YC SLO

70 RUUSKANEN Arsi FIN

71 BUGARA Robert POL

72 KONYA Adam HUN

73 SAULITIS Niks LAT

74 BUECHEL Micha LIE

75 KUZMIN Elisey U23 SVK

76 MAES Samuel U23 BEL

77 GAZUREK Lukasz U23 POL

78 SKENDER Marko CRO

79 CENEK Jachym SVK

DONNE

1 MILERSKA Anna U23 CZE

2 MEIER Alina SUI

3 BERGANE Margrethe NOR

4 NIEMELA Hilla YC FIN

5 BOEHME Charlotte U23 GER

6 NUERNBERGER Saskia GER

7 GROETTING Karoline NOR

8 CASSOL Federica ITA

9 VEIT Verena GER

10 WENG Tiril Udnes YC NOR

11 SONNESYN Alayna USA

12 HAVLICKOVA Barbora CZE

13 MACKIE Alison U23 CAN

14 de MARTIN PINTER Iris U23 ITA

15 BAKKEN Mali Eidnes U23 NOR

16 LOHMANN Lisa GER

17 SCHMIDT Sonjaa CAN

18 KRAMER Kendall USA

19 GIMMLER Laura GER

20 WANGENSTEEN Maren NOR

21 KREHL Sofie GER

22 WERRO Giuliana SUI

23 ANDREASSEN Milla Grosberghaugen U23 NOR

24 CRUSELL Evelina U23 SWE

25 KAELIN Marina U23 SUI

26 INGEBRIGTSEN Eva U23 NOR

27 MANDELJC Anja SLO

28 BRENNAN Rosie USA

29 STEWART-JONES Katherine CAN

30 HENNIG DOTZLER Katharina GER

31 IDZINIAK Kamila U23 POL

32 SAUERBREY Katherine YC GER

33 AUZINA Kitija LAT

34 DAHLQVIST Maja SWE

35 OLKKONEN Tiia FIN

36 NEPRYAEVA Dariya AIN

37 McCABE Novie USA

38 GANZ Caterina ITA

39 ENKHBAYAR Ariuntungalag MGL

40 PARMAKOSKI Krista FIN

41 FUJAK Zuzanna U23 POL

42 FINK Pia GER

43 SMITH Samantha U23 USA

44 HOFFMANN Helen GER

45 SAARI Amanda YC FIN

46 LUNDGREN Moa SWE

47 SKINDER Monika POL

48 ILAR Moa YC SWE

49 FISCHER Lea SUI

50 del RIO Gina U23 AND

51 JAKLOVA Anna Marie U23 CZE

52 SUNDLING Jonna SWE

53 WELLS Amelia CAN

54 STADLOBER Teresa AUT

55 SZYSZKA Andzelika POL

56 JANATOVA Katerina YC CZE

57 MONSORNO Nicole YC ITA

58 DIGGINS Jessie USA

59 THANNHEIMER Germana GER

60 KAELIN Nadja SUI

61 RIEDENER Nina LIE

62 SWIRBUL Hailey YC USA