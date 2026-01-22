BiathlonSport in tvSport Invernali
A che ora il biathlon oggi: startlist short individual maschile Nove Mesto, tv, streaming
Oggi, giovedì 22 gennaio, prenderà il via la sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Nove Mesto (Cechia) inizierà un nuovo appuntamento, l’ultimo che precedere le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Per questo, le prestazioni andranno tarate con grande attenzione per la vicinanza della rassegna a Cinque Cerchi.
Quest’oggi andrà in scena la 15 km short individual maschile. Un format particolare quello a cui si assisterà a partire dalle 18:15. Una Night Race in cui si seguirà l’alternarsi tipico dei poligoni a terra e in piedi, ma dovendo coprire una distanza nelle frazioni di fondo inferiore e pagando meno in termini di bersaglio mancato (30″ e non 1′ sul proprio tempo).
Tommaso Giacomel si presenta da leader della classifica generale e avrà le motivazioni per rafforzare il proprio primato, in modo da presentarsi al via dei Giochi con la fiducia necessaria. Squadra maschile italiana rappresentata da solo quattro unità, viste le presenze di Lukas Hofer, Patrick Braunhofer e di Elia Zeni.
La short individual maschile di biathlon a Nove Mesto (Cechia), in programma giovedì 22 gennaio alle ore 18:15, non sarà trasmessa in diretta tv in chiaro. La gara sarà però visibile in diretta streaming a pagamento su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.
A CHE ORA IL BIATHLON OGGI
Giovedì 22 gennaio
Ore 18:15 15 km short individual uomini a Nove Mesto Na Morave (Cechia)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON NOVE MESTO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport
Diretta testuale: OA Sport
STARTLIST SHORT INDIVIDUAL UOMINI NOVE MESTO
BRANDT Viktor SWE 1999 18:15:30 1
2 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 18:16:00
3 VIDMAR Anton SLO 2000 18:16:30
4 KAISER Simon GER 1999 18:17:00
5 BADACZ Konrad POL 2003 18:17:30
6 CLAUDE Emilien FRA 1999 18:18:00
7 BIRKENTALS Renars LAT 2001 18:18:30
8 FOMIN Maksim LTU 2000 18:19:00
9 BORKOVSKYI Bohdan UKR 2004 18:19:30
10 HARJULA Tuomas FIN 1998 18:20:00
11 STALDER Sebastian SUI 1998 18:20:30
12 OBERHAUSER Magnus AUT 1998 18:21:00
13 LANGER Thierry BEL 1991 18:21:30
14 SLETTEMARK Sondre GRL 2004 18:22:00
15 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 18:22:30
16 MANDZYN Vitalii UKR 2003 18:23:00 B
17 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 18:23:30 1
18 STROLIA Vytautas LTU 1992 18:24:00 B
19 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 18:24:30 1
20 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 18:25:00 B
21 KARLIK Mikulas CZE 1999 18:25:30 1
22 BURKHALTER Joscha SUI 1996 18:26:00 B
23 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 18:26:30 1
24 SEPPALA Tero FIN 1996 18:27:00 B
25 CERVENKA Vaclav USA 1999 18:27:30 1
26 EDER Simon AUT 1983 18:28:00 B
27 BORGULA Jakub SVK 2004 18:28:30 1
28 NELIN Jesper SWE 1992 18:29:00 B
29 ASPENES Sverre Dahlen NOR 1997 18:29:30 1
30 KRCMAR Michal CZE 1991 18:30:00 B
31 GERMAIN Maxime USA 2001 18:30:30 2
32 CLAUDE Fabien FRA 1994 18:31:00 B
33 GUNKA Jan POL 2002 18:31:30 2
34 HOFER Lukas ITA 1989 18:32:00 B
35 MISE Edgars LAT 1998 18:32:30 2
36 HORNIG Vitezslav CZE 1999 18:33:00 B
37 DUDCHENKO Anton UKR 1996 18:33:30 2
38 r BOTN Johan-Olav NOR 1999 18:34:00 R
39 KUEHN Johannes GER 1991 18:34:30 2
40 WRIGHT Campbell USA 2002 18:35:00 R
41 ZENI Elia ITA 2001 18:35:30 2
42 y GIACOMEL Tommaso ITA 2000 18:36:00 R
43 RIETHMUELLER Danilo GER 1999 18:36:30 2
44 JACQUELIN Emilien FRA 1995 18:37:00 R
45 KEHVA Mark-Markos EST 2004 18:37:30 2
46 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 18:38:00 R
47 MIKYSKA Tomas CZE 2000 18:38:30 2
48 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 18:39:00 R
49 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 18:39:30 2
50 PONSILUOMA Martin SWE 1995 18:40:00 R
51 JAKOB Patrick AUT 1996 18:40:30 2
52 PERROT Eric FRA 2001 18:41:00 R
53 PLANKO Lovro SLO 2001 18:41:30 2
54 b FREY Isak Leknes NOR 2003 18:42:00 R
55 ADAMOV Simon SVK 2004 18:42:30 2
56 DOVZAN Miha SLO 1994 18:43:00
57 INVENIUS Otto FIN 2000 18:43:30
58 FINELLO Jeremy SUI 1992 18:44:00
59 NEVLAND Martin NOR 2001 18:44:30
60 TSYMBAL Bogdan UKR 1997 18:45:00
61 REES Roman GER 1993 18:45:30
62 STEFANSSON Malte SWE 2000 18:46:00
63 KLEMETTINEN Jimi FIN 2005 18:46:30
64 MAKAROV Maksim MDA 1995 18:47:00
65 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 18:47:30
66 ZAWOL Marcin POL 2002 18:48:00
67 COLTEA George ROU 2000 18:48:30
68 SJOKVIST Henning SWE 1998 18:49:00 3
69 WESTERVELT Bjorn USA 2001 18:49:30
70 REPNIK Matic SLO 2001 18:50:00
71 PFUND Leonhard GER 2003 18:50:30
72 HEIKKINEN Arttu FIN 2004 18:51:00
73 KOMATZ David AUT 1991 18:51:30
74 RIEBLI Matthias SUI 2004 18:52:00
75 SEIDL Elias GER 2004 18:52:30
76 LESIUK Taras UKR 1996 18:53:00
77 SKORUSA Wojciech POL 1998 18:53:30
78 PUCHIANU Cornel ROU 1989 18:54:00
79 PAULSEN Vetle NOR 2000 18:54:30
80 HAK Petr CZE 2003 18:55:00
81 USOV Mihail MDA 1996 18:55:30
82 ISKHAKOV Artur SVK 2003 18:56:00 G
83 FLORE Raul ROU 1997 18:56:30
84 CIGAK Nikita LTU 2002 18:57:00
85 BORGLUM Haldan CAN 1999 18:57:30
86 UDAM Mehis EST 2004 18:58:00
87 TIISLAR Rasmus EST 2004 18:58:30
88 WEBB Marcus Bolin GBR 1995 18:59:00
89 BEAUVAIS Cesar BEL 2000 18:59:30
90 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 19:00:00
91 KARABADZHAKOV Valentin BUL 2002 19:00:30
92 BRADFORD Noah AUS 2003 19:01:00
93 STRUM Matthew CAN 1995 19:01:30
94 BELCHINSKI Veselin BUL 2006 19:02:00
95 DZHORGOV Georgi BUL 2007 19:02:30
96 NEVEROV Yaroslav EST 2005 19:03:00
97 ZASHEV Vasil BUL 2002 19:03:30
98 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 19:04:00
99 OJIMA Kiyomasa JPN 1998 19:04:30