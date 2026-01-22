LIVE Biathlon, Short Individual Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Giacomel alle prese con il format più indigesto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della short individual maschile, sulla distanza dei 15 km, valido per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a Nove Mesto in Cechia. Alla Vysočina Arena di Nove Mesto na Morave prende forma uno degli appuntamenti più attesi di questo segmento finale di stagione: la short individual maschile, gara che inaugura l’ultima tappa di Coppa del Mondo prima della pausa che condurrà dritti verso l’evento a cinque cerchi di Anterselva. Un contesto particolare, di transizione ma allo stesso tempo decisivo, in cui molti atleti cercano conferme tecniche e mentali dopo settimane di competizioni ravvicinate.

La short individual è una variante relativamente recente del format classico: distanza più corta (15 km rispetto ai 20 dell’individuale tradizionale), quattro poligoni sempre con sequenza terra–piedi–terra–piedi e penalità severa per ogni errore al tiro, pari a 45 secondi aggiunti al tempo finale. Una formula che mantiene intatta l’importanza della precisione al poligono, ma comprime i distacchi, rendendo la gestione del ritmo sugli sci e la lucidità al tiro ancora più determinanti. La startlist di Nove Mesto riflette perfettamente il momento della stagione: qualche assenza eccellente tra i big, ma anche rientri di assoluto peso specifico. Su tutti spicca il nome di Johan Olav Botn, che torna in Coppa del Mondo dopo aver saltato parte del blocco centrale per problemi fisici. Il norvegese si presenta però con un biglietto da visita pesantissimo: la vittoria nella prima individuale stagionale di Östersund e il pettorale rosso di leader di specialità, che potrebbe ipotecare definitivamente con un altro risultato di vertice. In un format che premia la solidità al tiro, Botn resta un riferimento assoluto, anche se resta da valutare la condizione dopo lo stop.

Le possibili assenze norvegesi aprono scenari interessanti soprattutto per la Svezia, che si affida a Martin Ponsiluoma e, soprattutto, a Sebastian Samuelsson. Quest’ultimo arriva da settimane di altissimo livello, con il terzo posto nell’individuale di casa e tre podi individuali conquistati nelle tappe tedesche, segnale di una condizione in costante crescita proprio nel momento chiave della stagione. Tra i principali candidati al successo figura anche Éric Perrot, campione del mondo in carica dell’individuale, atleta capace di esaltarsi nelle gare più tattiche. La Francia, come spesso accade, può contare su un blocco estremamente competitivo: Quentin Fillon Maillet resta un nome da podio in ogni contesto, mentre Fabien Claude, impressionante per continuità e precisione nei quattro poligoni a Ruhpolding, rappresenta una mina vagante di lusso.

L’Italia si presenta al via con quattro azzurri. Insieme a Patrick Braunhofer, Lukas Hofer ed Elia Zeni, i riflettori sono puntati su Tommaso Giacomel, che potrà finalmente confrontarsi in pista, con il pettorale giallo, anche con l’ex leader della generale Botn. Dopo un paio di weekend segnati da qualche errore di troppo al tiro, il trentino è chiamato a ritrovare pulizia e continuità, soprattutto in chiave olimpica. Per gli azzurri, come per molti altri atleti al via, la short individual di Nove Mesto rappresenta anche una preziosa occasione strategica: un buon risultato può infatti aprire le porte alla Mass Start di domenica, dove le assenze annunciate garantiranno spazi importanti e un’opportunità in più per mettersi in mostra in un contesto di altissimo livello.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della short individual maschile, sulla distanza dei 15 km, valido per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a Nove Mesto in Cechia in programma oggi, giovedì 22 gennaio, alle ore 18.15. Buon divertimento con la nostra Diretta Live in tempo reale!