A che ora il biathlon oggi: startlist inseguimento femminile e staffetta maschile Oberhof, tv, streaming
Oggi, domenica 11 gennaio, cala il sipario sulla tappa di Coppa del Mondo di biathlon a Oberhof (Germania), il primo appuntamento del 2026 del massimo circuito internazionale. Sulle nevi teutoniche tante emozioni nei giorni precedenti e ultima giornata di gare che prevede nello schedule la staffetta maschile e l’inseguimento femminile.
Nella prova a squadra riservata agli uomini Tommaso Giacomel cercherà di trascinare i suoi compagni, dopo essere stato il primattore indiscusso a livello individuale. Il 25enne trentino, vittorioso nella Sprint e nella Pursuit, sta riscrivendo pagine di storia dello sport italiano e non vuole fermarsi. Vedremo se nella gara odierna i suoi compagni sapranno dare un contributo all’altezza della situazione.
A seguire nell’inseguimento delle donne Rebecca Passler, undicesima nella prova sui due poligoni, si augura di trovare il giusto mix tra precisione al poligono e velocità sugli sci stretti per cercare di entrare in top-10 e migliorare ulteriormente il miglior piazzamento in carriera nel circuito. In assenza di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, sono su di lei le maggiori attenzione in casa Italia.
La domenica di Oberhof (Germania), sede della Coppa del Mondo di biathlon, avrà la seguente copertura: la staffetta maschile sarà trasmessa esclusivamente in streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport; l’inseguimento femminile su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di entrambe le gare.
A CHE ORA IL BIATHLON OGGI
Domenica 11 gennaio
Ore 11.00 staffetta 4×7.5 km maschile a Oberhof (Germania)
Ore 14.30 10 km inseguimento femminile a Oberhof (Germania)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport2 HD (staffetta maschile), Eurosport1 HD (inseguimento femminile), Discovery+, DAZN ed Eurovision Sport
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST STAFFETTA 4X7.5 KM MASCHILE OBERHOF 2026
1 Norvegia
1-1 r Isak Leknes Frey
1-2 g Johannes Dale-Skjevdal
1-3 y Martin Uldal
1-4 b Vetle Sjaastad Christiansen
2 Francia
2-1 r Fabien Claude
2-2 g Emilien Jacquelin
2-3 y Quentin Fillon Maillet
2-4 b Eric Perrot
3 Svezia
3-1 r Jesper Nelin
3-2 g Malte Stefansson
3-3 y Martin Ponsiluoma
3-4 b Sebastian Samuelsson
4 Germania
4-1 r Justus Strelow
4-2 g Lucas Fratzscher
4-3 y Philipp Nawrath
4-4 b David Zobel
5 Stati Uniti
5-1 r Sean Doherty
5-2 g Maxime Germain
5-3 y Paul Schommer
5-4 b Campbell Wright
6 Italia
6-1 r Patrick Braunhofer
6-2 g Didier Bionaz
6-3 y Lukas Hofer
6-4 b Tommaso Giacomel
7 Cechia
7-1 r Tomas Mikyska
7-2 g Michal Krcmar
7-3 y Jonas Marecek
7-4 b Vitezslav Hornig
8 Ucraina
8-1 r Anton Dudchenko
8-2 g Vitalii Mandzyn
8-3 y Bohdan Borkovskyi
8-4 b Dmytro Pidruchnyi
9 Estonia
9-1 r Rene Zahkna
9-2 g Kristo Siimer
9-3 y Mark-Markos Kehva
9-4 b Jakob Kulbin
10 Svizzera
10-1 r Sebastian Stalder
10-2 g Niklas Hartweg
10-3 y Joscha Burkhalter
10-4 b James Pacal
11 Slovenia
11-1 r Miha Dovzan
11-2 g Anton Vidmar
11-3 y Matic Repnik
11-4 b Lovro Planko
12 Polonia
12-1 r Jan Gunka
12-2 g Grzegorz Galica
12-3 y Konrad Badacz
12-4 b Fabian Suchodolski
13 Canada
13-1 r Logan Pletz
13-2 g Zachary Connelly
13-3 y Jasper Fleming
13-4 b Adam Runnalls
14 Finlandia
14-1 r Otto Invenius
14-2 g Tero Seppälä
14-3 y Jimi Klemettinen
14-4 b Olli Hiidensalo
15 Romania
15-1 r Dmitrii Shamaev
15-2 g George Buta
15-3 y George Coltea
15-4 b Raul Florea
16 Bulgaria
16-1 r Blagoy Todev
16-2 g Konstantin Vasilev
16-3 y Vladimir Iliev
16-4 b Anton Sinapov
17 Austria
17-1 r Dominic Unterweger
17-2 g Simon Eder
17-3 y Fabian Muellauer
17-4 b Fredrik Muehlbacher
18 Kazakistan
18-1 r Vladislav Kireyev
18-2 g Asset Dyussenov
18-3 y Vadim Kurales
18-4 b Alexandr Mukhin
19 Belgio
19-1 r Thierry Langer
19-2 g Sam Parmantier
19-3 y Marek Mackels
19-4 b Florent Claude
20 Lituania
20-1 r Maksim Fomin
20-2 g Vytautas Strolia
20-3 y Nikita Cigak
20-4 b Karol Dombrovskij
21 Lettonia
21-1 r Renars Birkentals
21-2 g Andrejs Rastorgujevs
21-3 y Aleksandrs Patrijuks
21-4 b Edgars Mise
22 Moldova
22-1 r Maksim Makarov
22-2 g Pavel Magazeev
22-3 y Mihail Usov
22-4 b Andrei Usov
STARTLIST INSEGUIMENTO FEMMINILE OBERHOF 2026
1 OEBERG Elvira SWE 0:00
2 r MINKKINEN Suvi FIN 0:21
3 SIMON Julia FRA 0:24
4 b KIRKEEIDE Maren NOR 0:34
5 PREUSS Franziska GER 0:47
6 HETTICH-WALZ Janina GER 0:50
7 y JEANMONNOT Lou FRA 0:55
8 MAGNUSSON Anna SWE 1:00
9 MICHELON Oceane FRA 1:02
10 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 1:04
11 PASSLER Rebecca ITA 1:08
12 RICHARD Jeanne FRA 1:11
13 OEBERG Hanna SWE 1:12
14 CARRARA Michela ITA 1:14
15 DAVIDOVA Marketa CZE 1:16
16 HAMALAINEN Inka FIN 1:16
17 TANNHEIMER Julia GER 1:20
18 CLOETENS Maya BEL 1:23
19 MOSER Nadia CAN 1:23
20 KUZMINA Anastasiya SVK 1:24
21 ANDERSON Luci USA 1:25
22 REPINC Lena SLO 1:26
23 ERMITS Regina EST 1:26
24 GESTBLOM Linn SWE 1:32
25 GANDLER Anna AUT 1:37
26 BENED Camille FRA 1:38
27 VOIGT Vanessa GER 1:39
28 KLEMENCIC Polona SLO 1:41
29 VOBORNIKOVA Tereza CZE 1:42
30 GROTIAN Selina GER 1:45
31 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1:48
32 WEIDEL Anna GER 1:50
33 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1:54
34 REMENOVA Maria SVK 1:54
35 BASERGA Amy SUI 1:58
36 MEIER Lea SUI 2:00
37 REMENOVA Zuzana SVK 2:01
38 JAKIELA Joanna POL 2:01
39 FREED Margie USA 2:02
40 ZINGERLE Linda ITA 2:02
41 AUCHENTALLER Hannah ITA 2:02
42 ZUK Kamila POL 2:03
43 HRISTOVA Lora BUL 2:05
44 LIE Lotte BEL 2:05
45 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 2:07
46 KUELM Susan EST 2:07
47 ROUSSEAU Shilo CAN 2:08
48 IRWIN Deedra USA 2:08
49 SKREDE Aasne NOR 2:09
50 BENDIKA Baiba LAT 2:09
51 LAMPIC Anamarija SLO 2:15
52 HAECKI-GROSS Lena SUI 2:17
53 LEHTONEN Venla FIN 2:18
54 STREMOUS Alina MDA 2:18
55 JUPPE Anna AUT 2:18
56 ZDOUC Dunja AUT 2:20
57 GASPARIN Aita SUI 2:22
58 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 2:24
59 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 2:27
60 CHALYK Daryna UKR 2:28