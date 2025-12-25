World Team Challenge biathlon 2025: orario, programma, tv, streaming, chi parteciperà

Domenica 28 dicembre andrà in scena alla Veltins Arena di Gelsenkirchen (Germania) l’edizione 2025 del World Team Challenge, tradizionale kermesse sulle nevi tedesche che esula del massimo circuito internazionale del biathlon. La Coppa del Mondo ha salutato già il 2025 e il tutto ripartirà da Oberhof, sempre in terra tedesca dall’8 all’11 gennaio. In questa circostanza, ci sarà l’occasione di regalare spettacolo.

Un format particolare. Ci saranno dieci coppie al via, un uomo e una donna, che si affronteranno in una mass start seguita da un inseguimento in modalità single mixed (staffetta). Nella pursuit si partirà con distacchi dimezzati rispetto alla prova precedente. Alle 18.15 è previsto il via della gara con partenza in linea, mentre alle 19.12 inizierà l’inseguimento che ci decreterà i vincitori della competizione.

L’Italia non sarà presente in questa circostanza, replicando quanto era accaduto l’anno passato. Un evento in cui sovente il Bel Paese era stato rappresentato, ricordando anche l’affermazione del 2018 con il duo formato da Lukas Hofer e da Dorothea Wierer. Si è deciso di non replicare perché tra le fila nostrane si è pensato di preservarsi in vista della ripresa agonistica.

Il World Team Challenge 2025 di biathlon, in programma alla Veltins Arena di Gelsenkirchen (Germania), inizierà a partire dalle ore 18.15. Non è prevista la copertura televisiva, mentre la kermesse sarà trasmessa in streaming su Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN. OA Sport vi darà conto del risultato di questa manifestazione.

BIATHLON WORLD TEAM CHALLENGE 2025

Sabato 28 dicembre

Ore 18.15 Mass Start alla Veltins Arena di Gelsenkirchen (Germania)

Ore 19.12 Inseguimento alla Veltins Arena di Gelsenkirchen (Germania)

PROGRAMMA WORLD TEAM CHALLENGE 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta testuale: Eurosport2 HD, Discovery+ e DAZN

COPPIE PARTECIPANTI WORLD TEAM CHALLENGE 2025

1. Janina Hettich-Walz e Justus Strelow (Germania 1)

2. Marlene Fichtner e Danilo Riethmüller (Germania 2)

3. Tomáš Mikyska e Markéta Davidová (Cechia)

4. Lovro Planko e Anamarija Lampič (Slovenia)

5. Suvi Minkkinen e Tero Seppälä (Finlandia)

6. Juni Arnekleiv e Mats Øverby (Norvegia)

7. Lotte Lie e Florent Claude (Belgio)

8. Lou Jeanmonnot e Fabien Claude (Francia)

9. Anna Gandler e David Komatz (Austria)

10. Lena Häcki-Gross e Joscha Burkhalter (Svizzera)