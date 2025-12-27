Wimbledon 2026: date dal 1° turno alla finale, dove si vedrà in tv e streaming

Appuntamento fissato da lunedì 29 giugno a domenica 12 luglio per Wimbledon 2026, terzo Slam della prossima stagione e unico dei quattro Major a disputarsi sull’erba. I prati londinesi dell’All England Club ospiteranno uno degli eventi più importanti e prestigiosi dell’intero panorama sportivo internazionale, che raggiunge quest’anno la sua 139ma edizione.

I campioni in carica sono la polacca Iga Swiatek e l’italiano Jannik Sinner, che hanno ottenuto proprio nel 2025 il loro primo sigillo a Wimbledon. Vedremo se almeno uno dei due o entrambi saranno in grado di riconfermarsi sul trono, anche se le sorprese sono sempre dietro l’angolo sull’erba ed i pretendenti al titolo si preannunciano estremamente competitivi.

Wimbledon verrà trasmesso in esclusiva come negli ultimi anni in diretta tv sui canali Sky Sport, mentre la copertura streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW.

CALENDARIO WIMBLEDON 2026

29-30 giugno Primo turno maschile e femminile

1-2 luglio Secondo turno maschile e femminile

3-4 luglio Terzo turno maschile e femminile

5-6 luglio Quarto turno maschile e femminile

7-8 luglio Quarti di finale maschile e femminile

9 luglio Semifinali femminili

10 luglio Semifinali maschili

11 luglio Finale doppio misto, doppio maschile e finale singolare femminile

12 luglio Finale doppio femminile e finale singolare maschile

PROGRAMMA WIMBLEDON 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport.

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.