Volley, Piacenza rimonta in CEV Cup e avvicina gli ottavi: Bovolenta scatenato a Cagliari

Piacenza ha sudato più del previsto contro il CESKE Budejovice nell’andata dei sedicesimi di finale della CEV Cup di volley maschile, ma è riuscita ad avere la meglio al proprio debutto nella seconda competizione europea per importanza. I Lupi si sono imposti per 3-1 (24-26; 25-14; 25-19; 25-13) di fronte al pubblico del PalaPirastu di Cagliari, dove si sono trasferiti per questa unica occasione in campo continentale.

I biancorossi sono stati sorpresi ai vantaggi del primo set, ma hanno poi rialzato la testa e sono riusciti a ingranare, facendo poi la differenza nei tre parziali successivi e regolando i cechi in 83 minuti di gioco. I ragazzi di coach Dante Bonifante hanno compiuto un passo verso la qualificazione agli ottavi di finale: per superare il turno basterà vincere due set nell’incontro di ritorno in programma il prossimo 7 gennaio (ore 18.00).

L’opposto Alessandro Bovolenta si è messo in mostra e ha messo a segno 18 punti (67% in fase offensiva), sono andati in doppia cifra anche gli schiacciatori Lukas Felipe Bergmann (15 punti) e José Miguel Gutierrez (15 punti, 3 muri, 5 ace), in luce anche il centrale Joris Seddik (12 punti, 6 muri!) affiancato da Gianluca Galassi (9) sotto la regia di Paolo Porro. Tra le fila del CESKE i migliori sono stati Tomas Brichta e Aleksandar Okolic (11 punti a testa).