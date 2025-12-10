Volley, Milano passeggia in Macedonia e ipoteca gli ottavi di Challenge Cup

Milano ha incominciato con un’agevole vittoria la propria avventura nella Challenge Cup di volley maschile, la terza competizione europea per importanza. I meneghini hanno travolto a domicilio il modesto UGD Stip Stip con uno schiacciante 3-0 (25-12; 25-14; 25-20), chiudendo i conti in Macedonia del Nord in appena 62 minuti di gioco.

Tutto davvero molto facile per i ragazzi di coach Roberto Piazza, che occupano il settimo posto nella classifica di Superlega e che hanno rialzato la testa dopo il ko rimediato contro Perugia. Il sodalizio lombardo ha prevalso in maniera nitida nell’andata dei sedicesimi di finale e ha ipotecato la qualificazione agli ottavi di finale: per staccare il pass basterà conquistare due set nell’incontro di ritorno in programma martedì 6 gennaio (ore 17.30) al Centro Pavesi, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio.

Hanno chiuso in doppia cifra lo schiacciatore Tatsunori Otsuka (10 punti, 47% in attacco) e il centrale Nemanja Masulovic (10 punti, 5 muri), in luce anche l’opposto Ferre Reggers (9 punti, 4 muri) e l’altro martello Francesco Recine (8 punti, 67% in ricezione e 71% in fase offensiva, 2 muri) sotto la regia di Fernando Gil Kreling (3). C’è stato spazio anche per Tommaso Ichino (3), Veikka Lindqvist (4) e il libero Damiano Catania (67% in ricezione). Tra le fila dei padroni di casa i migliori sono stati Stojan Iliev (9) e Stefan Aleksov (6).