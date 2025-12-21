Volley, lo Zawiercie si consola con il terzo posto al Mondiale per Club. Ora Perugia-Osaka per il trono iridato

L’Auron Zawiercie ha conquistato il terzo posto al Mondiale per Club di volley maschile, sconfiggendo il Volei Renata per 3-0 (27-25; 25-19; 25-21). Dopo un primo parziale particolarmente combattuto, in cui hanno dovuto rimontare da 14-17 e 21-24 annullando quattro set-point (di cui tre consecutivi), i polacchi hanno pigiato sull’acceleratore e sono riusciti ad avere la meglio sui padroni di casa in quel di Belem (Brasile).

I vice campioni d’Europa (a maggio persero l’atto conclusivo della Champions League contro Perugia), ieri battuti sonoramente dai giapponesi dell’Osaka Bluteon in semifinale, si sono quantomeno consolati salendo sul gradino più basso del podio. Alle ore 22.30 andrà in scena il match che metterà in palio il titolo: Perugia andrà a caccia del terzo sigillo iridato dopo quelli del 2022 e del 2023, ma i Block Devils saranno chiamati a un’autentica battaglia contro l’Osaka.

Prestazione di spessore da parte degli schiacciatori Aaron Russell (16 punti) e Bartosz Kwolek (13), bene anche i centrali Mateusz Bieniek (13 punti, 4 muri) e Jurii Gladyr (8 punti, 4 muri) sotto la guida del palleggiatore Tavares, schierato in diagonale con Ensing (6). Tra le fila del Volei Renata, ieri battuto per 3-0 da Perugia in una semifinale nei fatti a senso unico, i migliori sono stati gli attaccanti Adriano (11) e Newton (10) guidati dalla stella Bruninho in cabina di regia.