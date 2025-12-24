Volley, le migliori italiane della 15ma giornata di A1. Giovani azzurre crescono: Eze, Adigwe e Nervini protagoniste

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 16ª GIORNATA DI SERIE A1

STELLA NERVINI: Devastante, come al solito. Fa ammattire muro e difesa di Novara, non una squadra qualunque, mettendo a terra ben 19 palloni. 59% di positività in ricezione, 45% in attacco e un ace per lei.

LOVETH OMORUYI: Che partita della schiacciatore azzurra che contribuisce a piegare la resistenza di Milano con23 punti all’attivo, il59% in attacco, il 45% in ricezione e un ace.

CHIDERA EZE: Passa dalle mani dell’alzatrice azzurra la vittoria del riscatto con Bergamo che ha appena salutato Parisi ed è stata affidata a Cervellin. Una prova di sostanza dell’alzatrice orobica che conferma il suo feeling con Kipp ma innesca spesso e volentieri le centrali mandando in tilt il muro rivale.

SOFIA D’ODORICO: Prova impeccabile della schiacciatrice piemontese che chiude i tre set contro Perugia con numeri di altissima qualità: 13 punti, il 64% in ricezione, il 60% in attacco e 4 muri.

NAUSICA ACCIARRI: Super prestazione della centrale di Firenze che chiude il match di macerata con ben 19 punti all’attivo, il 59% in attacco, un ace e ben cinque muri.

MERIT ADIGWE: Contribuire a spezzare la resistenza del San Giovanni con 17 punti all’attivo, un ottimo 62% in attacco, un muro e un ace.

EKATERINA ANTROPOVA: Poteva mancare? No di certo! Mette lo zampino nella vittoria di Scandicci contro Cuneo con un bottino di ben 20 punti. per lei il 48% in attacco, 6 muri e due ace.