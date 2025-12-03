Volley femminile, Chieri avanza in CEV Cup: Alberti e Degradi promosse contro il Vasas

Chieri si è qualificata agli ottavi di finale della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. La formazione piemontese si era imposta per 3-0 sul campo del Vasas Budapest nel confronto di andata dei sedicesimi disputato la scorsa settimana e nel ritorno tra le mura amiche aveva bisogno di conquistare due set per proseguire la propria avventura continentale.

Le ragazze di coach Nicola Negro hanno dominato il primo set, ma poi hanno perso la seconda frazione ai vantaggi e hanno ingaggiato una nuova lotta serrata con le magiare nel terzo parziale, riuscendo a spuntarla in volata. Le padrone di casa hanno messo in tasca il passa e da quel momento si è giocato per le statistiche, le ospiti hanno trascinato la contesa al tie-break e la quarta forza della Serie A1 è riuscita a spuntarla.

Chieri ha vinto con il punteggio di 3-2 (25-16; 26-28; 25-22; 20-25; 15-12) davanti ai 2.700 spettatori del Palazzetto Gianni Asti di Torino e al prossimo turno se la dovrà vedere con le francesi del Vandoeuvre Nancy VB, che hanno avuto la meglio nel doppio confronto con le portoghesi dello Sporting Lisbona.

A mettersi maggiormente in luce tra le fila di Chieri sono state Elles Dambrink (19 punti, 4 muri), Anastasia Cekulaev (11 punti, 5 muri), Sara Alberti (10) e Alice Degradi (8). Al Vasas Budapest di coach Ioannis Athanasopoulos non sono bastate Karin Sunderlikova (25), Zora Glemboczki (12) e Orsolya Papp (10).