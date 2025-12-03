Milano liquida il Lajkovac e allunga in Champions League: turnover ampissimo, Pietrini e Sartori promosse

Milano ha sconfitto l’OK Zeleznicar Lajkovac con un netto 3-0 (25-20; 25-15; 25-22) e ha infilato la seconda vittoria consecutiva nella fase a gironi della Champions League di volley femminile. Dopo l’affermazione di settimana scorsa per 3-0 contro l’Olympiacos, la formazione meneghina ha firmato il bis nella massima competizione europea, regolando la poco quotata compagine serba a domicilio. Il Vero Volley si è così issato al comando del gruppo C con due successi (6 punti), davanti all’Eczacibasi Istanbul (una vittoria, quattro punti) e all’Olympiacos (un’affermazione due punti), mentre il Lajkovac resta al palo.

Ricordiamo che soltanto le prime classificate dei cinque raggruppamenti si qualificheranno direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde e la miglior terza disputeranno un playoff. Ora la Champions League si prende un periodo di pausa e tornerà dopo le festività natalizie, il prossimo impegno delle ragazze di coach Stefano Lavarini sarà proprio contro l’Eczacibasi di coach Giulio Bregoli ed Ebrar Karakurt: sarà uno scontro diretto di fondamentale importanza nella corsa verso il primato del gruppo.

Milano non ha avuto problemi di sorta nel confronto di questa sera: ha preso il comando delle operazioni nelle parti iniziali dei primi due set e ha poi prevalso nel finale del terzo parziale, chiudendo i conti senza particolari patemi d’animo contro una delle squadre meno quotate dell’intera competizione. Ampio turnover come settimana scorsa contro le greche: a riposo la stella Paola Egonu, la palleggiatrice Francesca Bosio, la centrale Anna Danesi, la schiacciatrice Rebecca Piva, il libero Eleonora Fersino.

Le seconde linee non hanno deluso: l’opposto Vita Akimova ha chiuso da top scorer (16 punti, 2 muri), in doppia cifra anche la centrale Benedetta Sartori (13 punti, 2 ace, 3 muri) affiancata in reparto dall’abituale titolare Hena Kurtagic (3), di banda si sono distinte Elena Pietrini (13 punti, 2 ace, 58% in attacco) e Khalia Lanier (6) sotto la regia di Kamerynn Miner (3 ace). Tra le fila del Lajkovac, allenato da Ratko Pavlicevic, le migliori sono state Emileta Racheva (11) e Adriana Kostadinovic (12).