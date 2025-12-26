Per l’appuntamento del venerdì di Sprint Zone riflettori puntati su Valentina Trapletti, una delle figure più rappresentative della marcia italiana degli ultimi anni.

La marciatrice azzurra arriva in studio dopo un 2024 straordinario, probabilmente il migliore della sua carriera: l’argento nei 20 km agli Europei di Roma, l’oro nella staffetta mista ai Mondiali di marcia e, a coronamento della stagione, il prestigioso Collare d’Oro del CONI. Un’annata che ha consacrato Trapletti ai vertici internazionali della disciplina.

Il 2025, invece, è stato un anno più complesso, segnato da una pubalgia persistente che ne ha condizionato la preparazione e la continuità agonistica. Nonostante le difficoltà fisiche, Trapletti ha mostrato segnali incoraggianti ai Campionati Italiani di Caorle, guadagnandosi la convocazione per i Mondiali di Tokyo, pur senza scendere in gara per una scelta tecnica dello staff.

A 40 anni appena compiuti, Valentina Trapletti guarda però avanti con la stessa passione e motivazione di sempre. L’obiettivo è una nuova stagione che porterà al 2026, anno chiave con gli Europei di Birmingham, ma anche con una vera e propria rivoluzione regolamentare nella marcia: l’introduzione delle nuove distanze sui 42,195 km e sui 21,097 km, quest’ultima destinata a sostituire lo storico formato dei 20 km, disciplina simbolo della carriera dell’azzurra.

Un racconto intenso, tra successi, difficoltà, scelte tecniche e futuro, che offre uno sguardo autentico sul presente e sul domani della marcia italiana.

️ Conduce: Ferdinando Savarese

Format: Sprint Zone