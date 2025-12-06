Oro, argento e bronzo: la quarta giornata degli Europei di nuoto in vasca corta di Lublino diventa una celebrazione tricolore. L’Italia brilla con tre medaglie pesantissime e una serie di prestazioni che confermano la solidità della squadra azzurra in ogni specialità.

Il protagonista assoluto è Thomas Ceccon, che completa la sua collezione d’oro conquistando il titolo europeo nei 100 dorso al termine di una finale tiratissima. Una vittoria che ribadisce la sua leadership mondiale nella specialità.

Arriva poi l’ennesima firma d’autore di Simona Quadarella, splendida argento negli 800 stile libero al termine dell’ormai classico duello con Isabel Gose. La tedesca si prende l’oro, ma la romana esulta comunque grazie al nuovo record italiano, cancellando lo storico primato di Alessia Filippi.

Sul podio anche Michele Busa, bronzo nei 100 farfalla: la sua prima medaglia individuale internazionale, conquistata dietro a due fuoriclasse come Grousset e Ponti. Un risultato che certifica la sua crescita e lo proietta nella nuova élite europea della farfalla.

E non è finita qui: la giornata regala ulteriori squilli azzurri con una Sara Curtis strepitosa, capace di demolire il record italiano di Federica Pellegrini nei 100 stile libero e qualificarsi in finale con il miglior tempo. Applausi anche a Carlos D’Ambrosio, che ritrova sé stesso dopo un 200 opaco e centra la finale dei 100 stile con il terzo crono. In scioltezza anche Alberto Razzetti, che domina l’accesso alla finale dei 200 misti e oggi sarà chiamato a una giornata massacrante con tre gare in programma.

La mattinata aveva già mostrato il potenziale azzurro: Curtis ancora in record nei 50 dorso, Razzetti, Quadarella, Cerasuolo e Deplano tutti solidamente proiettati verso un’ultima giornata che promette spettacolo per l’Italia.

Di tutto questo si parlerà nello Speciale Swim Zone con Aglaia Pezzato ed Enrico Spada, live dalle 14.00.

