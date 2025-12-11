Altri video
-
F1 Abu Dhabi: Beatrice e Luca sulla stagione più lunga di sempre: sorpresa debuttanti!
-
Giuseppe Gravante: l’allievo di Baldini che sta riscrivendo il mezzofondo italiano a Run2u n° 46
-
Pole Dance e Aerial Arts: Ginnasticomania nel cuore della World Cup!
-
Stagione F1 2025: il recap con Gianluca d’Alessandro di Motosport.com
Nella puntata odierna assieme a Fabio Tavelli di Race Anatomy analizzeremo quanto avvenuto nel Gran Premio di Abu Dhabi con il titolo 2025 che è stato assegnato al termine di un fine settimana infuocato. Oltre alle emozioni di Yas Marina assegneremo i premi della stagione, quindi ci proietteremo sulla prossima stagione con un mercato piloti che si fa incandescente verso il 2027
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI