Tournée 4 Trampolini: Domen Prevc svetta anche in qualificazione a Garmisch-Partenkirchen, italiani out

Domen Prevc non si ferma e vince senza nessun tipo di problema anche la qualificazione della seconda prova della Tournée dei 4 Trampolini, in quel di Garmisch-Partenkirchen. Dopo aver vinto la gara di Oberstdorf, lo sloveno ripete la propria performance di rilievo anche nella qualificazione del secondo trampolino tedesco, nel quale poco c’è da fare in relazione agli avversari. Cambiano varie volte le stanghe, non il Prevc-dominio con 150.6 punti realizzati a seguito di un salto di grande valore tecnico pur nei 139.5 metri di misura.

Seconda e terza posizione occupate dagli austriaci, con Jan Hoerl a precedere Stephan Embacher. All’uno toccano 146.2 metri, all’altro 143.2 con il salto più lungo di oggi, a 145.5 metri (che è anche record del trampolino), talmente oltre l’HS da far saltare tutti quanti dietro la stanga 15, onde evitare evidenti problemi di sicurezza. Quarto l’altro sloveno Anze Lanisek a 143, poi c’è il primo dei tedeschi, Philipp Raimund a 141.8.

Sesta posizione per il giapponese Ren Nikaido a 140.3, poi l’austriaco Manuel Fettner a 139.9, il tedesco Felix Hoffmann a 139.7 e un piacevolissimo nome da rivedere ai piani alti: quello di Kamil Stoch, con il polacco nono a 136.1 Stesso punteggio (e anche stessa misura) dello sloveno Timi Zajc.

Niente da fare per gli italiani: Alex Insam resta fuori di pochissimo con il 52° punteggio a 101.7, mentre Giovanni Bresadola è 58° a 97.3. Due squalifiche (Granerud e Vagul), un non partito (Aigro). per domani è tutto pronto in termini di KO System. Anche perché la classifica di confronti di un certo livello ne regala parecchi.