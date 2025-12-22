Tommaso Sala si accontenta: “Va bene così, è tutto oro”

Tommaso Sala recupera tante posizioni nella seconda manche dello slalom speciale maschile dell’Alta Badia, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino ed entra così tra i primi 15: l’azzurro, ai microfoni di Rai 2 HD, spiega la propria condotta di gara dopo il 26° posto della prima run.

L’analisi della manche dell’azzurro: “Sono partito a tutta sinceramente, ho cercato di dare il massimo, come faccio sempre, però ho ricercato proprio tanta velocità. Peccato un po’ per un errore tra le prime due doppie, nel settore del muro ho perso un paio di decimi, e qui sotto ho fatto un numero un po’ da circo. Potevo recuperare qualche posizione in più, essere 3 o 4 decimi avanti, ma va bene così, è tutto oro“.

I consigli di Sala a Vinatzer, che ripartirà dal settimo posto della prima manche: “Gli ho detto un po’ com’era la manche, c’è più velocità nella parte finale. Secondo me è una manche che si addice molto a lui, ha le capacità per farla, quindi sono pronto a godermela“.