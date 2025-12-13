Tiro con l’arco: Fullerton incanta nel compound indoor a Rio de Janeiro. Poche sorprese nel ricurvo

La seconda giornata della quarta tappa delle Indoor World Series 2025-2026, in corso di svolgimento a Rio de Janeiro, è ufficialmente andata in archivio portando alla luce i risultati degli scontri individuali maschili e femminili tanto nel settore del ricurvo quanto in quello del compound. Prima di andare a vedere come sono andate le cose, va ricordato che in Brasile non vi sono atleti italiani presenti

Arco ricurvo

Le teste di serie numero 1, dopo i ranking round di ieri, non tradiscono le attese: al maschile lo statunitense Brady Ellison accede alla finalissima per la vittoria di tappa – ha rischiato solo nei quarti di finale risolti allo shoot off contro il padrone di casa Matheus Zwick Ely (6-5; 10+ a 10) – dove domani se la vedrà contro il solido francese Thomas Chirault, che partiva in tabellone con la testa di serie numero 3. Finale per il 3-4° posto che invece vedrà coinvolti il brasiliano Marcus D’Almeida e il colombiano Santiago Arcila.

Al femminile, dove il contest ha visto al via tutte atlete verdeoro, la numero 1 Isabelle Trindade Estevez Pereira è approdata all’ultimo atto nel quale fronteggerà la testa di serie numero 2 Ana Luiza Sliachticas Caetano. Per il gradino più basso del podio, sfida fra Ana Clara Dias de Carvalho Machado e Ane Marcelle Dos Santos.

Arco compound

Più variegato il quadro, anche se con poche sorprese. Finalissima tra il fenomeno danese Mathias Fullerton (testa di serie n.1) e il britannico Ajay Scott (numero 2), con l’altro elemento top della specialità, l’olandese Mike Schloesser, ha giocarsi il 3° posto nel faccia a faccia con il brasiliano Roberval Dos Santos.

Continente americano, nella sua interezza, pronto a giocarsi i posti sul podio al femminile: le fortissime messicane Andrea Becerra e Dafne Quintero si giocheranno la vittoria, mentre la colombiana Alejandra Usquiano e la brasiliana Bianca Rodrigues ingaggeranno una sfida per il terzo posto.

Domani a Rio de Janeiro sarà il momento di tutte le finali per definire i podi e i vincitori di tappa nella megalopoli brasiliana.