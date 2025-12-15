Altri video
Francesco Loragno è un 23enne di Bari, da sempre sportivo, da soli cinque anni atleta paralimpico. Ha vinto ai Mondiali di Nuova Delhi dello scorso Settembre il bronzo nei 200m T64 e si prospetta come uno dei talenti più grandi della nazionale azzurra. Ai nostri microfoni Francesco ha raccontato di come si è avvicinato all’atletica, e di come già fosse dentro di lui. Ci ha anche spiegato come sia affascinante ma complesso il mondo delle protesi, di come ha vissuto e ha reagito ad un anno rollercoaster come il 2024, e come la musica, il calcio e la moda facciano parte della sua vita da sportivo e non. L’atleta pugliese dà spunti su come iniziare e come vivere lo sport, non facendosi influenzare e dando tempo al tempo.
Ritroveremo Francesco Loragno la prossima estate agli Europei outdoor di Atletica paralimpica.
Nel video scoprirai:
Il percorso di Francesco Loragno dall’infanzia sportiva all’atletica paralimpica
Come funziona davvero il mondo delle protesi da corsa
Le difficoltà e le lezioni apprese durante un anno tra alti e bassi
Le differenze tra sport di squadra e sport individuale
Il ruolo della musica e della moda nella sua vita
I suoi obiettivi per gli Europei di Atletica Paralimpica
Parole chiave
Francesco Loragno, atletica paralimpica, T64, protesi da corsa, Bari, nazionale italiana paralimpica, giovani atleti, 200 metri, sport paralimpico, talento azzurro, Mondiali Nuova Delhi, sport inclusivo, velocità, crescita personale, Europei atletica 2025
#FrancescoLoragno #TalentZone #AtleticaParalimpica #T64 #Protesi #TeamItalia #GiovaniAtleti #Velocità #AtleticaLeggera #NuovaDelhi #SportInclusivo #RoadToEuropei