Federica Venturelli ha 20 anni e vive a Brescia, dove studia Farmacia all’Università. Tra le altre cose si è laureata campionessa del mondo di ciclismo su pista ai Mondiali in Cile dello scorso Settembre. Già campionessa europea e mondiale giovanile su pista e su strada, il futuro della nuova componente del team UAE Emirates è roseo. La 20enne ha parlato delle sue sensazioni prima, durante e dopo le ultime gare di successo in Cile, ma anche a Kigali ai Mondiali su strada, non tralasciando quelle che sono le sue abilità e modi di reagire ai momenti di difficoltà. Con qualche insight sui suoi gusti musicali e il suo tempo libero, Federica Venturelli si racconta ai microfoni di Talent Zone. Nel video scoprirai: Il percorso di Federica Venturelli: dagli inizi a Brescia fino al titolo di campionessa del mondo su pista conquistato in Cile