Irene è una nuotatrice classe 2007 che racconta a Talent Zone una stagione fatta di confronto, lavoro e crescita. Nell’intervista ripercorre le principali competizioni affrontate, soffermandosi sulla forte concorrenza nella rana a livello nazionale e su un’estate complessa, segnata da diversi quarti posti che hanno richiesto capacità di reazione e maturità.

Il percorso prosegue con l’esperienza agli Europei junior in vasca corta, momento di confronto internazionale che ha contribuito ad alzare il livello di consapevolezza e di preparazione. Dal racconto emergono anche le dinamiche di allenamento, il rapporto con l’allenatore e l’importanza dell’intensità e della responsabilità personale nel lavoro quotidiano.

Scaramantica sugli obiettivi futuri, Irene guarda ai prossimi impegni con concretezza, a partire dagli Assoluti di aprile.

Nel video scoprirai:

Le tappe principali della stagione agonistica

La competizione nella rana “in casa”

Come affrontare risultati difficili e ripartire

L’esperienza agli Europei junior in vasca corta

L’approccio mentale al lavoro quotidiano

