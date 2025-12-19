Su che canale vedere in tv Zawiercie-Osaka e Perugia-Volei Renata, Mondiale per club 2025: orari semifinali e streaming

Sabato 20 dicembre si giocheranno le semifinali del Mondiale per Club 2025 di volley maschile: alle ore 19.00 i polacchi dello Zawiercie incroceranno i giapponesi dell’Osaka Bluteon, mentre alle ore 22.30 Perugia se la dovrà vedere con i brasiliani del Volei Renata. In palio la qualificazione alla finale della rassegna iridata, che si giocherà domenica 21 dicembre (ore 22.30 italiane) a Belem (Brasile).

Si preannunciano due confronti particolarmente equilibrati e incerti, aperti a ogni pronostico: da una parte i vice campioni d’Europa saranno attesi dall’ostico duello con il sestetto del palleggiatore francese Brizard, dello schiacciatore cubano Lopez e dell’opposto nipponico Nishida; dall’altra i Campioni d’Europa dovranno prendere con le pinze i padroni di casa guidati dal palleggiatore Bruninho.

Perugia e lo Zawiercie hanno concluso da imbattuti la fase a gironi, Osaka ha travolto il Sada Cruzeiro e ha perso al tie-break contro i Block Devils vedendosi annullare dei match-point, il Volei Renata si è inchinato per 3-2 contro i polacchi e poi contro i qatarioti dell’Al-Rayyan per 3-0 a piazzamento già acquisito.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Zawiercie-Osaka e Perugia-Volei Renata, semifinali del Mondiale per Club di volley maschile. Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN e VBTV, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Brasile sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO SEMIFINALI MONDIALE PER CLUB VOLLEY

Sabato 20 dicembre

Ore 19.00 Aluron CMC Warta Zawiercis vs Osaka Bluteon – Diretta streaming su VBTV, DAZN

Ore 22.30 Sir Sicoma Monini Perugia vs Volei Renata – Diretta streaming su VBTV, DAZN

PROGRAMMA MONDIALE PER CLUB VOLLEY: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.