Startlist staffetta maschile biathlon Hochfilzen 2025: orario, tv, streaming, il quartetto dell’Italia

Domenica 14 dicembre (ore 12.00) si disputerà la staffetta maschile di Hochfilzen, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. Si conclude il lungo fine settimana con la seconda staffetta di genere di questa stagione dopo quella di Oestersund: quattro frazioni da 7,5 km ciascuna con un doppio passaggio al poligono e tre ricariche a disposizione.

La Norvegia di Dale, Botn, Laegreid e Christiansen battaglierà con la Francia di Claude, Jacquelin, Fillon Maillet e Perrot per la vittoria. Le due favorite della vigilia non dovranno sottovalutare la Svezia di Ponsiluoma e Stefansson, ma anche l’Italia ha tutte le carte in regola per battagliare per il podio: Giacomel è in uno stato di forma eccezionale e sarà in ultima frazione, preceduto da Zeni, Hofer e Bionaz.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist della staffetta maschile di Hochfilzen, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO STAFFETTA MASCHILE HOCHFILZEN BIATHLON

Domenica 14 dicembre

Ore 12.00 Staffetta maschile a Hochfilzen – Diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN

PROGRAMMA STAFFETTA HOCHFILZEN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 2, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST STAFFETTA MASCHILE HOCHFILZEN

1 NOR – NORWAY 1

1-1 r DALE-SKJEVDAL Johannes

1-2 g BOTN Johan-Olav

1-3 y LAEGREID Sturla Holm

1-4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad

2 FRA – FRANCE

2-1 r CLAUDE Fabien

2-2 g JACQUELIN Emilien

2-3 y FILLON MAILLET Quentin

2-4 b PERROT Eric

3 SWE – SWEDEN

3-1 r NELIN Jesper

3-2 g STEFANSSON Malte

3-3 y PONSILUOMA Martin

3-4 b SAMUELSSON Sebastian

4 GER – GERMANY 2

4-1 r ZOBEL David

4-2 g NAWRATH Philipp

4-3 y HORN Philipp

4-4 b STRELOW Justus

5 USA – UNITED STATES

5-1 r DOHERTY Sean

5-2 g GERMAIN Maxime

5-3 y SCHOMMER Paul

5-4 b WRIGHT Campbell

6 ITA – ITALY

6-1 r ZENI Elia

6-2 g HOFER Lukas

6-3 y BIONAZ Didier

6-4 b GIACOMEL Tommaso

7 CZE – CZECHIA 3

7-1 r HORNIG Vitezslav

7-2 g KRCMAR Michal

7-3 y MARECEK Jonas

7-4 b KARLIK Mikulas

8 SUI – SWITZERLAND

8-1 r STALDER Sebastian

8-2 g BURKHALTER Joscha

8-3 y FINELLO Jeremy

8-4 b RIEBLI Matthias

9 UKR – UKRAINE

9-1 r TSYMBAL Bogdan

9-2 g MANDZYN Vitalii

9-3 y BORKOVSKYI Bohdan

9-4 b PIDRUCHNYI Dmytro

10 SLO – SLOVENIA 4

10-1 r DOVZAN Miha

10-2 g FAK Jakov

10-3 y VIDMAR Anton

10-4 b PLANKO Lovro

11 EST – ESTONIA

11-1 r ZAHKNA Rene

11-2 g SIIMER Kristo

11-3 y KEHVA Mark-Markos

11-4 b KULBIN Jakob

12 BUL – BULGARIA

12-1 r SINAPOV Anton

12-2 g TODEV Blagoy

12-3 y ILIEV Vladimir

12-4 b ZASHEV Vasil

13 POL – POLAND 5

13-1 r BADACZ Konrad

13-2 g GUNKA Jan

13-3 y SUCHODOLSKI Fabian

13-4 b ZAWOL Marcin

14 KAZ – KAZAKHSTAN

14-1 r AKIMOV Nikita

14-2 g KIREYEV Vladislav

14-3 y DYUSSENOV Asset

14-4 b BAUER Kirill

15 SVK – SLOVAKIA

15-1 r BORGULA Jakub

15-2 g ADAMOV Simon

15-3 y MATKO Martin

15-4 b ISKHAKOV Artur

16 ROU – ROMANIA 6

16-1 r SHAMAEV Dmitrii

16-2 g BUTA George

16-3 y COLTEA George

16-4 b FLORE Raul

17 FIN – FINLAND

17-1 r HARJULA Tuomas

17-2 g KLEMETTINEN Jimi

17-3 y HEIKKINEN Arttu

17-4 b HIIDENSALO Olli

18 CAN – CANADA

18-1 r RUNNALLS Adam

18-2 g PLETZ Logan

18-3 y FLEMING Jasper

18-4 b CONNELLY Zachary

19 AUT – AUSTRIA 7

19-1 r UNTERWEGER Dominic

19-2 g EDER Simon

19-3 y KOMATZ David

19-4 b MUELLAUER Fabian

20 BEL – BELGIUM

20-1 r LANGER Thierry

20-2 g CLAUDE Florent

20-3 y MACKELS Marek

20-4 b PARMANTIER Sam

21 LTU – LITHUANIA

21-1 r FOMIN Maksim

21-2 g STROLIA Vytautas

21-3 y KAUKENAS Tomas

21-4 b MACKINE Jokubas

22 LAT – LATVIA 8

22-1 r LOZBERS Rihards

22-2 g PATRIJUKS Aleksandrs

22-3 y MISE Edgars

22-4 b BIRKENTALS Renars