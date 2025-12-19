LIVE Biathlon, Sprint Annecy 2025 in DIRETTA: Giacomel sfida il rivale Perrot nella tana del lupo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint maschile, sulla distanza dei 10 km, in programma ad Annecy Le Grand-Bornand, seconda gara individuale della terza tappa di Coppa del Mondo maschile di biathlon 2025-2026. La località dell’Alta Savoia è diventata una sorta di “salotto buono” del massimo circuito, essendone frequentata con sempre più costanza. L’allegoria del “salotto” non è stata usata per caso. Lo Stade de biathlon Sylvie Becaert è edificato letteralmente a fianco di un centro abitato, donando alla tappa un’atmosfera unica, quasi di carattere “familiare”. La peculiarità è acuita dal fatto di gareggiarvi spesso a ridosso delle feste natalizie, oramai imminenti. Il contraltare è rappresentato da una pista piuttosto semplice, priva di grandi asperità.

Il calendario della Coppa del Mondo maschile di biathlon entra in una delle sue fasi più logoranti e decisive. Ad Annecy Le Grand-Bornand va in scena un fine settimana ad altissima intensità, con sprint, inseguimento e mass start concentrate tra venerdì e domenica: tre prove ravvicinate che, più che fotografare il momento, potrebbero ridisegnare gli equilibri della stagione. In cima alla classifica generale c’è Johan-Olav Botn, leader con 365 punti, ma il margine di sicurezza è tutt’altro che rassicurante. Il vantaggio su Tommaso Giacomel ed Éric Perrot è rispettivamente di 67 e 85 lunghezze, distanze inferiori al bottino di una singola vittoria. In altre parole, basta una gara interpretata male – o una giornata di grazia degli inseguitori – per riaprire completamente i giochi. Alle spalle del terzetto di testa resta in agguato anche Sebastian Samuelsson, quarto a -112: meno incisivo sul campo rispetto alle dichiarazioni, ma comunque pienamente inserito nel discorso podio.

A rendere il quadro ancora più complesso è la struttura del programma. Tra la sprint di venerdì (ore 14.15) e la mass start di domenica (ore 14.45) passeranno poco più di 48 ore, con l’inseguimento del sabato (14.45) a fungere da snodo centrale. Uno sforzo continuo, amplificato dal fatto che si tratta della terza settimana consecutiva di gare, una sequenza che storicamente ha messo in difficoltà anche i campioni più affermati. In passato, persino un dominatore assoluto come Martin Fourcade ha pagato dazio a cicli simili, arrivando scarico nei momenti chiave. Il livello del settore maschile è talmente alto da rendere ogni prova una sorta di thriller sportivo. Quentin Fillon Maillet, davanti al pubblico di casa, e Sturla Holm Lægreid, fin qui solido ma non ancora esplosivo, rappresentano due variabili tutt’altro che secondarie. Il primo avrà motivazioni extra, il secondo sembra pronto a cambiare passo dopo settimane di gestione.

In questo contesto, la discriminante principale sarà la tenuta atletica. Molti sono ancora alla ricerca della condizione ideale, altri – Giacomel su tutti – sembrano già averla trovata. Quando si tireranno le somme a fine inverno, Le Grand-Bornand potrebbe essere ricordata come una tappa spartiacque nella corsa alla Sfera di Cristallo. È ancora dicembre, ma i punti conquistati ora pesano quanto quelli di marzo. E, in certi casi, possono fare tutta la differenza del mondo. Sono cinque gli azzurri al via. Elia Zeni partirà con il 23, Lukas Hofer con il 24, Tommaso Giacomel con il 46, Patrick Braunhofer con il 51, Christoph Pircher con l’80.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sprint maschile, sulla distanza dei 10 km, in programma ad Annecy Le Grand-Bornand, seconda gara individuale della terza tappa di Coppa del Mondo maschile di biathlon 2025-2026 in programma oggi, venerdì 19 dicembre, alle ore 14.15. Buon divertimento con la nostra Diretta Live in tempo reale!