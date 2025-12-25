Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Semmering: tre vittorie nella storia, l’ultima con Federica Brignone

Non è ancora tempo di salutare il 2025. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile infatti si prepara per l’ultimo appuntamento dell’anno. Come tradizione le atlete saranno impegnate a Semmering (Austria), sulla pista denominata “Panorama”, dove sono in programma le classiche due prove tecniche. La pista austriaca ha regalato poche vittorie per i nostri colori ma, specialmente nelle ultime stagione, il rapporto si può dire sia assolutamente migliorato. Andiamo a ripercorrere con la memoria, quindi, i migliori precedenti della squadra azzurra a Semmering.

Il primo risultato importante per i colori azzurri arriva il 28 dicembre 1996 e porta la firma illustre di Deborah Compagnoni. La fuoriclasse valtellinese, infatti, chiude al secondo posto lo slalom vinto dalla svedese Pernilla Wiberg, mentre sale sul gradino più basso del podio la padrona di casa Anita Wachter. Nella giornata successiva, il 29 dicembre 1996, Deborah Compagnoni non si accontenta e va a vincere il secondo slalom in programma davanti alla francese Patricia Chauvet, mentre è terza l’australiana Claudia Riegler.

Per ritrovare un’italiana protagonista sulla “Panorama” bisogna avanzare fino al 28 dicembre 2002 con la vittoria di Karen Putzer nel gigante. Alle sue spalle si classifica la croata Janica Kostelic, quindi terza la nostra Denise Karbon per un doppio podio davvero brillante. Il weekend si completa con lo slalom del 29 dicembre che vede il terzo posto di Nicole Gius alle spalle di Janika Kostelic e della francese Christel Pascal. Salto in avanti fino al 28 dicembre 2008 con la piazza d’onore di Manuela Moelgg nel gigante vinto dall’austriaca Kathrin Zettel, quindi terza la svizzera Lara Gut-Behrami. La stessa altoatesina centra il terzo posto anche nel gigante del 27 dicembre 2016 alle spalle della immensa Mikaela Shiffrin e della francese Tessa Worley.

Bisogna aspettare, quindi, il 27 dicembre 2022 con il terzo posto di Marta Bassino, nel gigante vinto da Mikaela Shiffrin davanti a Petra Vlhova, per ritrovare una nostra portacolori sul podio austriaco. La stessa piemontese è di nuovo terza nel gigante del giorno successivo, 28 dicembre 2022, con l’ennesimo successo di Mikaela Shiffrin davanti a Lara Gut-Behrami. Dulcis in fundo arriva la vittoria di Federica Brignone nell’edizione di 12 mesi fa. Il 28 dicembre 2024 la valdostana vince il gigante davanti alla svedese Sara Hector e alla neozelandese Alice Robinson.