Sci alpino, le donne chiudono a Semmering. Goggia attesa in gigante, Della Mea cerca conferme

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino chiude l’anno in Austria con un weekend tutto dedicato alle prove tecniche. Si corre a Semmering, dove in programma ci sono un gigante ed uno slalom. La località austriaca è un feudo di Mikaela Shiffrin, visto che l’americana ci ha già vinto per ben sette volte in carriera, centrando anche due triplette. La nativa di Vail è ovviamente la grande favorita tra i rapid gates, mentre cambia in gigante dove va ancora a caccia della prima vittoria stagionale.

Fari puntati in gigante soprattutto sulla neozelandese Alice Robinson, che ha vinto già due gare e che arriva in Austria forte degli ottimi risultati ottenuti in superG prima a St. Moritz e poi in Val d’Isere. Lo stato di forma è veramente eccellente e soprattutto Robinson vuole vincere anche per mettere un po’ di pressione a Shiffrin nella classifica generale, che è diventata più di un sogno (quasi un obiettivo) per la neozelandese.

Si corre in Austria ed ovviamente c’è attesa per Julia Scheib, che è la grande rivale in questa stagione di Robinson. L’austriaca e la neozelandese si sono divise le vittorie e stanno anche lottando per la vetta della classifica di specialità, anche se pesa l0 zero di Scheib per l’uscita nella prima manche del primo gigante di Tremblant. L’austriaca dovrà reggere la pressione del correre in casa, ma ha già vinto quest’anno in quel di Soelden all’esordio stagionale.

Duello in gigante tra Robinson e Scheib ed invece possibile ennesimo dominio di Shiffrin in slalom. A provare a rompere entrambi i pronostici ci proveranno sicuramente Lara Colturi, la svizzera Camille Rast, la svedese Sara Hector e la croata Zrinka Ljutic, che ha vinto lo scorso anno tra i pali stretti a Semmering e soprattutto ha bisogno di riscattare un inizio di stagione disastroso in slalom con ben tre uscite consecutive ed il solo sesto posto di Levi.

Capitolo Italia. Ci sarà Sofia Goggia, che prenderà il via in gigante con l’obiettivo di migliorarsi ulteriormente e di centrare magari un buon piazzamento in Top-10. Attenzione sempre tra le porte larghe ad Asja Zenere, ma soprattutto a Lara Della Mea, probabilmente l’azzurra più in forma nelle discipline tecniche, visto che ha colto anche due Top-10 consecutive in gigante. La nativa di Tarvisio sarà anche la miglior carta azzurra in slalom, cercando ulteriori conferme dopo l’ottavo posto di Courchevel. C’è poi l’enorme curiosità nel vedere in gara anche le due giovanissime Anna Trocker e Giada D’Antonio, che avranno un primo assaggio della Coppa del Mondo.