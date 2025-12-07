Startlist Gigante Beaver Creek 2025: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani

Tocca allo slalom gigante concludere il tormentato fine settimana di gare in programma a Beaver Creek. Tra numerosi cambi di programma, gli organizzatori sono stati bravi a limitare i danni con una sola gara annullata, la discesa libera che sarà poi recuperata in Val Gardena. La prima manche è prevista alle ore 18:00, la seconda inizierà alle ore 21:00.

Quello odierno rappresenta il terzo appuntamento stagionale per gli specialisti dei pali larghi dopo la gara d’esordio disputata a fine ottobre in quel di Solden, successo dello svizzero Marco Odermatt, e il successo conquistato la settimana scorsa a Copper Mountain da Stefan Brennsteiner.

Il contingente italiano sarà composto da sei atleti. Il primo a prendere il via sarà Luca De Aliprandini con il pettorale numero 8, scenderà con il numero 19 Alex Vinatzer, reduce dall’eccellente quinto posto conquistato la settimana scorsa a Copper Mountain. Giovanni Borsotti sarà in gara con il pettorale numero 29, seguito, con il numero 30, da Filippo Della Vite. Gli ultimi due azzurri a partire saranno Hannes Zingerle con il 40 e Giovanni Franzoni con il numero 41.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dello slalom gigante maschile di Beaver Creek. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport + HD, in diretta streaming su RaiPlay (la seconda manche su RaiPlay Sport 1), Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. OA Sport proporrà la Diretta Live testuale della gara.

CALENDARIO GIGANTE MASCHILE BEAVER CREEK

Domenica 7 dicembre

Ore 18.00 Gigante maschile Beaver Creek, prima manche – Diretta tv su RaiSport + HD

Ore 21.00 Gigante maschile Beaver Creek, seconda manche – Diretta tv su RaiSport+ HD dalle 21:10

PROGRAMMA GIGANTE MASCHILE BEAVER CREEK: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport + HD, gratis e in chiaro (seconda manche dalle 21:10)

Diretta streaming: RaiPlay, gratis (prima manche); RaiPlay Sport 1 (seconda manche), Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST GIGANTE MASCHILE BEAVER CREEK

1 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

2 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer

4 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

5 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

6 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

7 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

8 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

9 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

10 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

11 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

12 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

13 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

14 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

15 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

16 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

17 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol

18 20398 VERDU Joan 1995 AND Van deer

19 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

20 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

21 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

22 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

23 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

24 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

25 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer

26 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl

27 6191539 VITALE Flavio 2005 FRA Head

28 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl

29 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

30 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

31 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

32 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer

33 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon

34 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

35 512588 HAECHLER Lenz 2003 SUI Stoeckli

36 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

37 492192 ORTEGA FORNESA Albert 1998 ESP Rossignol

38 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer

39 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head

40 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA Rossignol

41 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

42 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic

43 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS Voelkl

44 6190876 ORECCHIONI Diego 2000 FRA Rossignol

45 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

46 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head

47 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head

48 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

49 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Voelkl

50 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol

51 6190793 PARAND Loevan 1999 FRA Head

52 6533248 SARCHETT Ryder 2003 USA Dynastar

53 6190875 FAVRE Guerlain 2000 FRA Salomon

54 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

55 6300673 WAKATSUKI Hayata 1999 JPN Salomon

56 202451 STRASSER Linus 1992 GER Head

57 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

58 6531963 STEFFEY George 1997 USA Voelkl

59 6531928 KENNEY Patrick 1997 USA Voelkl

60 6100011 LESSARD Raphael 2001 CAN Head