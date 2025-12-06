Sci alpino, Lara Della Mea: “Contenta della mia seconda manche. Domani voglio ripetermi”

Lara Della Mea centra una brillante nona posizione al termine del primo gigante di Tremblant (Canada) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Sulla Flyng Mile la sciatrice tarvisiana ha saputo mettere in scena una seconda manche davvero scintillante. La migliore del lotto. Tanto da permetterle di rimontare ben 14 posizioni, dalla 23a alla nona.

La classica prestazione da valutare in due modi. Da un lato, infatti, la classe 1999 ha fatto vedere di avere tutte le armi per rimanere stabilmente nelle posizioni che contano. Dall’altro, però, conferma la sua poca continuità ad alti livelli. Spesso, infatti, Lara Della Mea non ha saputo completare due manche del medesimo valore. L’amaro in bocca, da questo punto di vista, non è mancato nelle sua carriera.

Al termine della gara odierna sulle nevi canadesi la nostra portacolori ha raccontato le sue sensazioni al sito ufficiale della FISI: “Sono molto contenta della mia seconda manche, perché sono riuscita a sciare in modo continuo, spingendo in tutte le porte, facendo linee dirette con il giusto atteggiamento. La prima manche forse era più diretta, girava di meno. Io ho fatto qualche errore nel tratto in piano che ho pagato, dopodiché sono riuscita ad essere più continua. Domani nel secondo gigante del programma cercherò di ripetermi, sarà una nuova occasione per me”.