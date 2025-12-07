Coppa del MondoSci AlpinoSport in tvSport Invernali
A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist giganti Tremblant e Beaver Creek, programma, streaming
Oggi, domenica 7 dicembre, la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 catalizzerà l’attenzione degli appassionati. Donne e uomini saranno impegnate a Tremblant (Canada) e a Beaver Creek (USA) in due giganti che promettono di essere assai spettacolari, prestando attenzione alle variabili meteorologiche, che potrebbero andare a incidere sullo svolgimento delle gare.
Sulla Flying Mile seconda prova tra le porte larghe consecutiva a livello femminile, dopo quanto accaduto ieri. Una sorta di secondo tempo in cui la neozelandese Alice Robinson vorrà ribadire il concetto sulla sua superiorità in questa specialità. Dopo aver vinto a Copper Mountain e appunto sulle nevi canadesi 24 ore fa, Robinson ha nel mirino il tris.
In casa Italia fari puntati su Sofia Goggia. Visti gli infortuni di Federica Brignone e Marta Bassino, è lei attualmente la più accreditata tra le fila nostrana. Goggia è parsa in crescita e, dopo l’uscita all’esordio di Soelden e il 17simo posto di Copper, è arrivato un ottavo posto che dà morale. Si spera in una replica in Lara Della Mea, bravissima nella seconda manche del primo gigante in Canada col primo tempo della run-2 e nona al termine. Al cancelletto di partenza anche Asja Zenere, Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb.
Sulla Birds of Prey, lo svizzero Marco Odermatt vorrà riprendere il feeling in questa specialità. Da capire quale impatto ci possa essere stato sull’elvetico, protagonista anche della velocità sulle nevi statunitensi, citando l’affermazione in superG. C’è da assorbire anche l’uscita di scena nel gigante di Copper Mountain. Sulla West Encore l’austriaco Stefan Brennsteiner aveva colto il primo successo in carriera in Coppa del Mondo, a precedere il norvegese Henrik Kristoffersen e il croato Filip Zubcic. Tra le fila nostrane Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini sono gli atleti più accreditati.
I due giganti di Tremblant (Canada) e di Beaver Creek (USA), di scena quest’oggi (domenica 7 dicembre), godranno della seguente copertura televisiva: RaiSport HD (prima manche gigante femminile a Tremblant; prima manche gigante maschile a Beaver Creek; dalle 21:10 seconda manche gigante maschile a Beaver Creek; dalle 22:10 la differita della seconda manche del gigante femminile a Tremblant). La trasmissione streaming sarà su RaiPlay (prima manche gigante femminile a Tremblant; prima manche gigante maschile a Beaver Creek), RaiPlay Sport 1 (seconda manche gigante maschile a Beaver Creek), RaiPlay Sport 2 (seconda manche del gigante femminile a Tremblant). OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle gare.
SCI ALPINO OGGI IN TV
Domenica 7 dicembre (orari italiani)
Ore 16:00 prima manche gigante femminile a Tremblant (Canada)
Ore 18:00 prima manche gigante maschile a Beaver Creek (USA)
Ore 19:00 seconda manche gigante femminile a Tremblant (Canada)
Ore 21:00 seconda manche gigante maschile a Beaver Creek (USA)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: RaiSport HD (prima manche gigante femminile a Tremblant; prima manche gigante maschile a Beaver Creek; dalle 21:10 seconda manche gigante maschile a Beaver Creek; dalle 22:10 la differita della seconda manche del gigante femminile a Tremblant)
Diretta streaming: RaiPlay (prima manche gigante femminile a Tremblant; prima manche gigante maschile a Beaver Creek), RaiPlay Sport 1 (seconda manche gigante maschile a Beaver Creek), RaiPlay Sport 2 (seconda manche del gigante femminile a Tremblant)
Diretta testuale: OA Sport
STARTLIST GIGANTE FEMMINILE TREMBLANT
1 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
2 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
3 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
4 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol
5 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic
6 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard
7 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
8 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
9 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
10 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
11 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
12 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar
13 516562 RAST Camille 1999 SUI Head
14 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
15 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic
16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
17 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
18 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
19 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
20 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head
21 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head
22 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
23 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar
24 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon
25 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer
26 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol
27 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard
28 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Atomic
29 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic
30 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head
31 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head
32 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head
33 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic
34 108420 FORGET Arianne 2003 CAN Atomic
35 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol
36 516813 PILLER Sue 2005 SUI Atomic
37 56673 OLIVIER Victoria 2004 AUT Head
38 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol
39 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic
40 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic
41 56669 BUERGLER Viktoria 2004 AUT Salomon
42 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
43 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic
44 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head
45 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol
46 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK Kaestle
47 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN Rossignol
48 6537255 MORITZ Kjersti 2004 USA Fischer
49 108642 GIESBRECHT Kendra 2005 CAN Rossignol
50 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer
STARTLIST GIGANTE MASCHILE BEAVER CREEK
1 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
2 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer
3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer
4 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol
5 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
6 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic
7 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli
8 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon
9 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar
10 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
11 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
12 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer
13 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic
14 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
15 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head
16 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol
17 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol
18 20398 VERDU Joan 1995 AND Van deer
19 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic
20 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl
21 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head
22 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer
23 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
24 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head
25 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer
26 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl
27 6191539 VITALE Flavio 2005 FRA Head
28 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl
29 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol
30 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol
31 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol
32 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer
33 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon
34 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic
35 512588 HAECHLER Lenz 2003 SUI Stoeckli
36 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
37 492192 ORTEGA FORNESA Albert 1998 ESP Rossignol
38 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer
39 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head
40 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA Rossignol
41 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
42 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic
43 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS Voelkl
44 6190876 ORECCHIONI Diego 2000 FRA Rossignol
45 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon
46 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head
47 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head
48 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic
49 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Voelkl
50 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol
51 6190793 PARAND Loevan 1999 FRA Head
52 6533248 SARCHETT Ryder 2003 USA Dynastar
53 6190875 FAVRE Guerlain 2000 FRA Salomon
54 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol
55 6300673 WAKATSUKI Hayata 1999 JPN Salomon
56 202451 STRASSER Linus 1992 GER Head
57 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon
58 6531963 STEFFEY George 1997 USA Voelkl
59 6531928 KENNEY Patrick 1997 USA Voelkl
60 6100011 LESSARD Raphael 2001 CAN Head