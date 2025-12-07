Quando partono Vinatzer, De Aliprandini e gli azzurri nel gigante di Beaver Creek: orari esatti, n. di pettorale, tv

Oggi, domenica 7 dicembre, sulle nevi di Beaver Creek (USA), si chiuderà il lungo appuntamento in Colorado. Messe alle spalle le gare di velocità (superG e discesa), sarà la volta del gigante e vedremo chi riuscirà a interpretare al meglio le condizioni, in considerazione anche delle variabili meteorologiche che potrebbero essere un fattore in questa prova.

Sulla Birds of Prey, in casa Italia si puntano le fiches, in particolare, su Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini. Il gardenese, nell’ultimo gigante a Copper Mountain, si è prodotto in una grande rimonta nella seconda manche, chiude col miglior tempo della run-2 e al quinto posto, suo miglior piazzamento di sempre in questa specialità nel massimo circuito internazionale.

Ci si aspetta anche un colpo di coda da De Aliprandini che, per tutta una serie di problemi, non è stato in grado di rendere al suo meglio. A tenere alto il vessillo italico ci saranno anche Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Hannes Zingerle e Giovanni Franzoni. Il favorito è lo svizzero Marco Odermatt, che vorrà riprendere il feeling in questa specialità, dopo l’uscita di scena a Copper.

Il gigante di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, è previsto quest’oggi (domenica 7 dicembre), con prima manche alle ore 18:00 e seconda alle ore 21:00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da RaiSport HD in diretta per la prima manche, mentre la seconda ci sarà la diretta a partire dalle 21:10 sul canale della tv di Stato. In streaming si potrà seguire in diretta la prima manche su RaiPlay e la seconda su RaiPlay Sport 1. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

QUANDO PARTONO GLI AZZURRI NEL GIGANTE DI BEAVER CREEK

Luca De Aliprandini sarà al cancelletto di partenza col pettorale n.8 e inizierà alle 18:14 circa; Alex Vinatzer col n.19 alle 18:36 circa; Giovanni Borsotti col n.29 alle 18:56 circa, Filippo Della Vite col n.30 alle 18.58 circa; Hannes Zingerle col 40 alle 19:18 circa; Giovanni Franzoni col 41 alle 19:20 circa.

SCI ALPINO OGGI IN TV

Domenica 7 dicembre (orari italiani)

Ore 18:00 prima manche gigante maschile a Beaver Creek (USA)

Ore 21:00 seconda manche gigante maschile a Beaver Creek (USA)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (prima manche gigante maschile a Beaver Creek; dalle 21:10 seconda manche gigante maschile a Beaver Creek)

Diretta streaming: RaiPlay (prima manche gigante maschile a Beaver Creek), RaiPlay Sport 1 (seconda manche gigante maschile a Beaver Creek)

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST GIGANTE MASCHILE BEAVER CREEK

1 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

2 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer

4 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

5 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

6 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

7 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

8 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

9 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

10 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

11 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

12 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

13 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

14 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

15 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

16 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

17 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol

18 20398 VERDU Joan 1995 AND Van deer

19 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

20 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

21 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

22 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

23 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

24 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

25 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer

26 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl

27 6191539 VITALE Flavio 2005 FRA Head

28 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl

29 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

30 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

31 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

32 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer

33 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon

34 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

35 512588 HAECHLER Lenz 2003 SUI Stoeckli

36 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

37 492192 ORTEGA FORNESA Albert 1998 ESP Rossignol

38 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer

39 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head

40 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA Rossignol

41 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

42 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic

43 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS Voelkl

44 6190876 ORECCHIONI Diego 2000 FRA Rossignol

45 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

46 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head

47 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head

48 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

49 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Voelkl

50 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol

51 6190793 PARAND Loevan 1999 FRA Head

52 6533248 SARCHETT Ryder 2003 USA Dynastar

53 6190875 FAVRE Guerlain 2000 FRA Salomon

54 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

55 6300673 WAKATSUKI Hayata 1999 JPN Salomon

56 202451 STRASSER Linus 1992 GER Head

57 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

58 6531963 STEFFEY George 1997 USA Voelkl

59 6531928 KENNEY Patrick 1997 USA Voelkl

60 6100011 LESSARD Raphael 2001 CAN Head