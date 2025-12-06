Sofia Goggia è soddisfatta: “Buon ottavo posto ma so che posso fare di più in gigante”

Si chiude con un ottavo posto per Sofia Goggia il primo gigante di Tremblant (Canada) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Sulla pista denominata “Flying Mile” la fuoriclasse bergamasca ha disputato una prova solida tra le porte larghe. Dopo il decimo tempo della prima manche, infatti, ha saputo migliorare ancora nella seconda, salendo due ulteriori gradini e chiudendo con una ottava posizione che le ha dato conferme in una specialità che non sempre ha amato.

Al termine della gara odierna, dominata da Alice Robinson davanti a Zrinka Ljutic e Valerie Grenier, la nostra portacolori ha raccontato le sue sensazioni al sito ufficiale della FISI: “Nella prima manche ho sciato un po’ troppo leggera, il tracciato era aritmico e presentava tanti dossi, basta fare una curva con il timing scorretto e ti porti dietro ogni titubanza. La seconda manche era più regolare, non sono partita benissimo, poi nel piano mi sono sentita bene. È come se il ritmo fosse così lento da addormentarmi. Nella parte finale ho faticato a trovare il dinamismo che avevo avuto nella parte centrale”.

La medaglia d’oro in discesa di PyeongChang 2018 analizza la sua prestazione a livello complessivo: “Penso che sia un buon piazzamento. Facciamo un passo alla volta, sicuramente il trend è positivo. Qui a Tremblant mi trovo bene, quando il pendio è lento fatico a trovare la giusta quadra, però so benissimo che il valore che esprimo in allenamento è sempre al livello delle top, indipendentemente dalle ragazze con cui mi confronto, credo sia più una questione mentale di sbloccarmi e sentirmi come in allenamento, in queste gare purtroppo ancora non si è visto il mio livello”.

Domani il programma della Coppa del Mondo prevede la seconda gara consecutiva in quel di Tremblant. Il secondo gigante di questo fine settimana sulla Flying Mile. Sofia Goggia sarà in grado di confermare il risultato odierno?