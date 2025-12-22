Sport in tv
Sport in tv oggi (lunedì 22 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Quest’oggi, lunedì 22 dicembre, ci aspetta una giornata molto interessante di sport in attesa delle imminenti festività natalizie. Quasi tutte le discipline olimpiche invernali si fermano questa settimana, mentre la Coppa del Mondo di sci alpino prosegue con lo slalom speciale maschile in Alta Badia sulla Gran Risa dopo il gigante di ieri che rappresenta una delle grandi classiche del Circo Bianco.
L’Italia si affida principalmente ad Alex Vinatzer e Tommaso Sala per puntare ad un piazzamento di prestigio, mentre gli altri azzurri avranno come obiettivo principale quello di qualificarsi per la seconda manche ed entrare in zona punti. Continuano nel frattempo a Londra i Mondiali di freccette con lo svolgimento di altri otto match di secondo turno.
In serata spazio agli sport di squadra con la finale della Supercoppa Italiana di calcio a Riad tra Bologna e Napoli, ma anche con il posticipo di alta classifica Virtus Bologna-Brescia nella Serie A di basket. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 22 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Lunedì 22 dicembre
2.20 Football americano, NFL: Baltimore Ravens-New England Patriots – Diretta streaming su DAZN
10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo: prima manche slalom maschile Alta Badia – Diretta tv su Rai 2; live streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN
13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo: seconda manche slalom maschile Alta Badia – Diretta tv su Rai 2; live streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN
13.30 Freccette, Mondiali: dodicesima giornata, sessione pomeridiana – Diretta streaming su DAZN
15.00 Calcio, Coppa d’Africa: Mali-Zambia – Diretta tv su Sportitalia; live streaming su sito e app di Sportitalia
18.00 Calcio, Coppa d’Africa: Sudafrica-Angola – Diretta tv su Sportitalia; live streaming su sito e app di Sportitalia
20.00 Freccette, Mondiali: dodicesima giornata, sessione serale – Diretta streaming su DAZN
20.00 Calcio, Supercoppa Italiana: Napoli-Bologna (finale) – Diretta tv su Italia 1 e live streaming su Mediaset Infinity
20.30 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Brescia – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go, NOW e LBA TV
21.00 Calcio, Coppa d’Africa: Egitto-Zimbabwe – Diretta tv su Sportitalia; live streaming su sito e app di Sportitalia
21.00 Calcio, Liga: Athletic Bilbao-Espanyol – Diretta streaming su DAZN
21.00 Calcio, Premier League: Fulham-Nottingham – Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go e NOW