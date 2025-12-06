Speed SkatingSport Invernali
Speed skating, Ghiotto centra la piazza d’onore ad Heerenveen sui 10000. 1500 complicati per Lollobrigida
Si chiude la seconda giornata della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating, in corso ad Heerenveen, nei Paesi Bassi: alla Thialf l’Italia centra il secondo gradino del podio con Davide Ghiotto sui 10000 maschili, gara nella quale è nono Michele Malfatti, mentre Francesca Lollobrigida termina 17ma sui 1500 femminili.
Nei 10000 maschili Davide Ghiotto centra la piazza d’onore con il crono di 12:33.37, a 3.74 dal ceco Metoděj Jílek, che vince siglando il primato personale in 12:29.63, mentre completa il podio il francese Timothy Loubineaud, terzo con il personale in 12:36.61, a 6.98 dalla vetta. Nono posto per Michele Malfatti con il crono di 13:01.63, a 32.00 da Jílek.
Il miglior riscontro della giornata, però, arriva dalla Division B, ed a firmarlo è il russo naturalizzato polacco Vladimir Semirunniy con 12:28.05, nuovo record della pista (precedente primato di Nils van der Poel in 12:32.95 del 14 febbraio 2021). Firmano i personali anche i tre azzurri, ovvero Riccardo Lorello che, danneggiato al mattino, torna in pista nel tardo pomeriggio e chiude al terzo posto in 12:46.93, a 18.88, Andrea Giovannini, ottavo in 12:53.98, a 25.93 dal polacco, e Manuel Ghiotto, ottavo in 12:54.54, a 26.49 da Semirunniy.
Nei 1500 femminili si classifica 17ma Francesca Lollobrigida, la quale completa le proprie fatiche in 1:56.44, a 3.34 dalla neerlandese Joy Beune, che vince in 1:53.10, andando a precedere la connazionale Antoinette Rijpma-De Jong, seconda in 1:53.36, a 0.26, e la canadese Ivanie Blondin, terza in 1:53.43, a 0.33. In Division B si classifica 21ma Emily Tormen in 1:59.84.
Nei 1000 maschili lo statunitense Jordan Stolz vince con il nuovo record della pista in 1:06.38 (primato precedente di Jenning De Boo in 1:07.08 del 16 febbraio 2025), davanti al tedesco Finn Sonnekalb, secondo in 1:07.42, a 1.04, ed al neerlandese, Tim Prins, terzo in 1:07.49, a 1.11. In Division B arriva il quinto posto per Daniele Di Stefano in 1:09.25, mentre termina 18° Francesco Betti in 1:09.90, infine giunge 27° Jeffrey Rosanelli in 1:10.63.