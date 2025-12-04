Speed skating, i convocati dell’Italia per Heerenveen. Marchetto: “Non mi aspetto prestazioni eccezionali”

Tutto pronto per la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating, in programma da venerdì 5 a domenica 7 dicembre sul ghiaccio del mitico Thialf di Heerenveen (Paesi Bassi). L’Italia si presenterà al prossimo appuntamento del circuito maggiore (il primo in Europa dopo la tournée nordamericana) con una rappresentativa di 14 atleti.

“Nelle prime due tappe di Coppa del Mondo abbiamo avuto risultati leggermente al di sotto delle aspettative, anche a causa di qualche imprevisto. Ora è il momento di guardare avanti, cominciando dal weekend di Heerenveen. Sulla carta, le prove di lunga distanza ci vedono attesi protagonisti e, al netto di una concorrenza sempre più folta e agguerrita, partiamo con ambizioni importanti“, dichiara il direttore tecnico azzurro Maurizio Marchetto.

“Sottolineo, però, che in questa fase della stagione non sono i risultati l’aspetto cruciale. Non mi aspetto prestazioni eccezionali, bensì normali. Sarebbe un indicatore del fatto di essere sulla strada giusta. Aggiungo di essere contento di come i giovani abbiano gareggiato nella Coppa del Mondo junior di Milano. Sarà importante, per chi ha pattinato a Rho Fiera, ripetersi a Heerenveen. Rispetto alle abitudini mancheranno David Bosa e Alessio Trentini. Sono dispiaciuto, perché entrambi hanno accusato problemi fisici. David deve ancora recuperare dall’infortunio agli adduttori patito a Calgary, mentre Alessio continua a soffrire a una caviglia che non dà garanzie“, aggiunge Marchetto.

L’elenco dei convocati per la tappa di Heerenveen comprende Francesco Betti, Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Manuel Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti, Jeffrey Rosanelli in campo maschile e Francesca Lollobrigida, Laura Lorenzato, Serena Pergher, Linda Rossi, Emily Tormen e Maybritt Vigl nel settore femminile.