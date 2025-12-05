Seguici su
Speed skating, Francesca Lollobrigida in top ten sui 5000 ad Heerenveen

Va in archivio ad Heerenveen, nei Paesi Bassi, la prima giornata della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating: sui 5000 femminili Francesca Lollobrigida è settima, mentre nei 1500 maschili Daniele Di Stefano è dodicesimo.

Nei 5000 femminili si impone la norvegese Ragne Wiklund con il crono di 6:49.01, davanti alla canadese Isabelle Weidemann, seconda in 6:50.11, a 1.10, ed alla neerlandese Joy Beune, terza in 6:51.83, a 2.82. Si classifica settima Francesca Lollobrigida in 6:56.80, a 7.79. In Division B settimo posto di Linda Rossi con il personale in 6:58.15, mentre è decima Laura Lorenzato, a sua volta al personale, in 7:01.38.

Nei 1500 maschili lo statunitense Jordan Stolz firma il nuovo record della pista in 1:42.55, andando a precedere il neerlandese Kjeld Nuis, secondo in 1:43.31, a 0.76, ed il cinese Zhongyan Ning, terzo in 1:43.87, a 1.32. Dodicesima posizione per Daniele Di Stefano, che fa segnare 1:45.60, a 3.05 dalla vetta. In Division B si classifica 21° Francesco Betti in 1:47.75.

Nei 1000 femminili affermazione della neerlandese Jutta Leerdam, che svetta con il tempo di 1:14.17, davanti alla nipponica Miho Takagi, alla piazza d’onore in 1:14.29, a 0.12, ed all’altra neerlandese Femke Kok, sul gradino più basso del podio in 1:14.46, a 0.29. In Division B 19ma piazza per Maybritt Vigl in 1:17.87 e 22ma posizione per Serena Pergher in 1:18.46.

