Sofia Goggia: “Sugli spigoli nella parte alta, dove c’è velocità mi sento bene. In crescita dopo St. Moritz”

Sofia Goggia ha firmato il secondo tempo nella seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Val d’Isere, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca ha tagliato il traguardo in 1:41.86, attardato di 39 centesimi dalla tedesca Kira Weidle-Winkelmann, che ha però saltato una porta. L’azzurra si è confermata ai vertici dopo aver siglato il miglior crono nella prova di ieri e si lancia con grande ottimismo verso la gara di domani, dove andrà a caccia del colpaccio dopo i risultati conseguiti settimana scorsa a St. Moritz (quarto e terzo posto nelle due discese, poi terza in superG).

Sofia Goggia ha tracciato un bilanciato dei due giorni di prove attraverso i canali federali: “Nella parte centrale, dove c’è velocità e si deve sciare, mi sono sentita proprio bene. Devo rivedere la parte alta, forse sono rimasta un po’ troppo sugli spigoli. Direi che sono state due prove positive, solide anche per la progressione che sto avendo nella velocità. Mi sento in crescita rispetto a St. Moritz ed ogni giorno mi permette di accumulare sempre più confidenza e attitudine alla velocità che lo scorso fine settimana era un po’ mancata. Lunedì ho finito gli esami universitari alla Luiss: mi manca solo la tesi”.

Nicol Delago ha portato a casa un buon quinto posto: “Molto meglio di ieri, ho voluto cambiare atteggiamento: non farmi portare dal pendio ma aggredirlo. Sono stata molto veloce nella parte alta: il mio skiman sta facendo un grande lavoro ed il feeling con il materiale per me è davvero importante. Sento di essere sulla strada giusta. Vedremo come saranno le condizioni domani, ma il mio focus resta sulla prestazione, il meteo non si controlla”.

Laura Pirovano ha chiuso in nona piazza: “Penso che la seconda prova sia andata meglio della prima; devo ancora limare qualcosa e devo capire dove migliorare per essere più vicina alle prime. Penso di essere nel momento migliore della mia carriera, ho raggiunto una buona continuità e spero di continuare su questa linea”.