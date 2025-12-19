LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia affina le linee verso la gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda prova della discesa libera della Val d’Isere 2025. Dopo il primo approccio con la pista di ieri quest’oggi le atlete avranno un’occasione importante per affinare le linee in vista delle due gare di questo weekend, dov’è in programma una discesa ed un Super G.

Nella prima prova cronometrata sulla Oreiller-Killy la migliore di tutte è stata Sofia Goggia. La bergamasca è stata la più veloce di tutte nella prima prova, dove ha trovato buone sensazioni senza forzare confermando il buon livello messo in mostra la scorsa settimana a St. Moritz. Nel primo weekend dedicato alla velocità infatti l’azzurra ha chiuso con due podi, uno in discesa ed uno in Super G, ed un quarto posto nella gara inaugurale.

Nella prova di ieri Goggia ha preceduto un terzetto americano composto da Breezy Johnson (+0.66), Jacqueline Wiles (+0.71) e Lindsey Vonn (+0.82). Particolarmente rilevante la prova della campionessa del mondo, che dopo una brutta prima discesa chiusa in quindicesima posizione ha dato continuità al quarto posto della seconda gara di St. Moritz.

Chiamate ad un segnale in vista della gara di sabato le altre italiane. Nella prova di ieri la seconda azzurra al traguardo è stata Elena Curtoni, che ha chiuso in quattordicesima posizione. Iniziata in salita la tappa di Laura Pirovano che nella prima prova cronometrata non è andata oltre la ventitreesima piazza a 2.23 dalla connazionale.

La seconda prova cronometrata sulla Oreiller-Killy è prevista per le 10.30. La prima azzurra a scendere sarà proprio Pirovano con il 6, mentre Goggia scenderà con il pettorale numero 11. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del secondo training della discesa della Val d’Isere con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!!