A che ora parte Sofia Goggia nella seconda prova di discesa in Val d’Isere 2025: n. di pettorale, programma preciso, tv

Domani, venerdì 19 dicembre, si terrà la seconda prova cronometrata sulla Oreiller – Killy di Val d’Isere in vista della discesa libera prevista sabato. In Francia si disputa questo weekend un nuovo appuntamento dedicato alla velocità per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026, dopo lo Speed Opening stagionale andato in scena lo scorso fine settimana a St.Moritz.

Sofia Goggia ha dettato legge nel primo training ufficiale sulla pista transalpina, firmando il miglior tempo con un buon margine sulle statunitensi Breezy Johnson, Jacqueline Wiles e soprattutto Lindsey Vonn (distante 82 centesimi) senza forzare più di tanto. Buone sensazioni dunque per la fuoriclasse bergamasca, che proverà a limare gli ultimi dettagli nella seconda prova in attesa di andare a caccia della prima vittoria della stagione tra sabato e domenica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, quando parte Sofia Goggia e la startlist della seconda prova cronometrata della discesa femminile in Val d’Isere. Il training ufficiale n.2 non sarà visibile in tv o streaming, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO SECONDA PROVA DISCESA VAL D’ISERE

Venerdì 19 dicembre

Ore 10.30 Seconda prova cronometrata discesa libera femminile in Val d’Isere

PROGRAMMA SECONDA PROVA DISCESA VAL D’ISERE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTE SOFIA GOGGIA?

Sofia Goggia ha ricevuto il pettorale numero 11 e partirà alle ore 10:45.30, salvo interruzioni dovute a causa di varia natura.

STARTLIST SECONDA PROVA DISCESA VAL D’ISERE

1 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

2 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head

3 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

4 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

5 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

6 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

7 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

8 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

9 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

10 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

11 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

12 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

13 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

14 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head

15 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

16 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

17 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

18 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

19 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

20 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

21 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

22 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

23 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

24 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

25 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

26 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

27 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

28 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle

29 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

30 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

31 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

32 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic

33 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

34 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

35 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

36 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head

37 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

38 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

39 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

40 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

41 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

42 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar

43 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol

44 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

45 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic

46 25210 MORENO Cande 2000 AND Head

47 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

48 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

49 198191 ABOULY Lois 2001 FRA Salomon

50 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

51 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

52 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

53 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU