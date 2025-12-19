SnowboardSport Invernali
Snowboard, l’Italia vuole continuare a vincere. A Davos si apre la stagione del PSL
Dopo il grande inizio del PGS, è tempo ora di vivere la prima tappa della Coppa del Mondo di slalom parallelo 2025-2026. Domani, nella località svizzera di Davos, andrà in scena il primo appuntamento di una lunga stagione che porterà alle Olimpiadi Invernali. Fondamentale, per la squadra italiana, partire con il piede giusto come fatto per il PGS.
Gli azzurri hanno infatti cominciato al meglio la stagione del gigante, con risultati incredibili soprattutto in campo maschile. L’auspicio è che il grande momento di forma dell’Italia si possa ora spostare anche sullo slalom parallelo. Maurizio Bormolini, detentore della sfera di cristallo di parallelo, cercherà a Davos un successo in CdM che manca da più di un anno (Mylin, 2024).
L’ultima vittoria del Bel Paese nella località elvetica è stata infatti quella di Daniele Bagozza nel 2023, accompagnata dal secondo posto di Lucia Dalmasso in campo femminile. Proprio Lucia Dalmasso, vincitrice nel PGS di Mylin, cercherà di esordire nel migliore dei modi anche in PSL, dopo il quarto posto finale nella Coppa del Mondo 2024-2025.
Occhi puntati anche su Aaron March, che sta vivendo un inizio di stagione grandioso. L’azzurro, bronzo mondiale a Engadina 2025 e vincitore della Coppa del Mondo nel 2017, cercherà di iniziare domani in maniera vincente anche la stagione dello slalom parallelo.