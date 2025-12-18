Seguici su
Snowboard, Sabine Payer trionfa anche nel PGS di Carezza. Indietro le italiane

Pubblicato

6 minuti fa

il

Sabine Payer/La Presse

Si è da poco conclusa, sulle nevi di Carezza, la terza tappa di Coppa del Mondo PGS 2025-2026. Sulla pista di “Pra di Tori”, dopo le qualificazioni, è andata in scena la fase finale femminile, conclusa con l’affermazione di Sabine Payer. L’austriaca, dopo la vittoria ottenuta a Cortina, trionfa anche nella seconda tappa italiana, portando a dodici il computo dei successi in carriera.

Payer è riuscita, su una pista di difficile interpretazione, ad anticipare nella Big Final la polacca Alexandra Krol-Walas (+0.36), che si deve accontentare della piazza d’onore. Dietro, invece, è stata la giovane nipponica Tsubaki Miki a salire sul gradino più basso del podio, vincendo la Small Final contro la ceca Zuzana Maderova (+0.50).

Si ferma invece ai quarti di finale il percorso di Lucia Dalmasso e di Elisa Caffont. Dalmasso, vincitrice nella tappa di apertura a Mylin, è stata battuta dalla polacca Alexandra Krol-Walas mentre Caffont è stata fermata dalla promessa giapponese Tsubaki Miki. Eliminata invece agli ottavi di finale Jasmin Coratti, che ha perso il derby italiano proprio contro Lucia Dalmasso.

