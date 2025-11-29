Slittino, i risultati del Test Event sulla pista di Cortina. Bene Voetter/Oberhofer nel doppio femminile

Dopo la tappa di Coppa del Mondo di bob e skeleton andata in scena lo scorso fine settimana, anche lo slittino ha avuto modo di essere protagonista sul budello di Cortina d’Ampezzo, che tra poco più di due mesi ospiterà le gare Olimpiadi. Quella che in passato era nota come pista Eugenio Monti ha ospitato un Test Event organizzato dalla FIL, la Federazione Internazionale che governa questo sport e che ha così potuto testare il tracciato nel weekend precedente l’inizio della Coppa del Mondo (si partirà da Winterberg).

Nella giornata odierna si sono svolte le gare dei doppi e del singolo femminile, mentre domenica 30 novembre ci sarà spazio per la staffetta e il singolo maschile. Andrea Voetter e Marion Oberhofer, che hanno conquistato due Coppe del Mondo (2023 e 2024) e che lo scorso anno si imposero nel doppio sprint ai Mondiali, hanno chiuso al secondo posto con un distacco di 54 millesimi dalle tedesche Eitberg/Matschina (1:46.415) e con un margine di quindici millesimi nei confronti delle austriache Egle/Kipp.

Nello specifico le azzurre hanno marcato il terzo crono nella prima manche (53.124, contro il 53.069 di Egle/Kipp e il 53.116 di Eitberger/Matsdchina), mentre nella seconda hanno fatto registrare 53.345 (secondo tempo), recuperando sei centesimi alle austriache e perdendo 46 millesimi dalle tedesche. Falkensteiner/Huber hanno invece chiuso al nono posto con un distacco di 1.668 dalle vincitrici (1:48.083: 53.978 nella prima e 54.105 nella seconda).

Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner si sono resi protagonisti di un’ottima prima manche, facendo registrare il secondo tempo (52.645) a 0.140 dai tedesdchi Orlamuender/Gubitz. Nella seconda discesa, però, gli azzurri hanno commesso delle incertezze (ottavo tempo, 52.830) e hanno così concluso in quinta piazza 1:45.497, accusando un ritardo di 0.327 da Orlamuender/Gubitz. Sul podio sono saliti anche gli statunitensi Mueller/Haugsjaa (secondi a 0.234) e i tedeschi Wendl/Arlt (terzi a 0.247). Nagler/Malleier hanno terminatio in settima piazza a 0.355 (1:45.525: 52.758 nella prima e 52.767 nella seconda).

Doppietta tedesca nel singolo femminile con Merle Fraebel (1:45:770) e Julia Taubitz (a 95 millesimi), terza l’austriaca Lisa Schulte (a 0.305). In gare due italiane: Verena Hofer quinta a 0.551, Sandra Robatscher sesta a 0.641.