Skicross: Deromedis sale di colpi a Val Thorens nel day-2 di qualifiche in Coppa del Mondo. Bene Galli
Continuano ad arrivare indicazioni positive da Val Thorens, località della Francia che sta ospitando questa settimana la prima tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross. In occasione delle seconde qualifiche, utili per la prova di dopodomani, Simone Deromedis è infatti salito di colpi, chiudendo al secondo posto alle spalle del solo David Mobaerg.
L’azzurro nello specifico si è ben comportato nei primi due settori, accusando però un significativo rallentamento nell’ultimo intermedio, decisamente più lento rispetto a tanti altri contendenti. Grazie però alla prestazione brillante in tre quarti di performance il trentino ha fermato il cronometro a 1:05.58, appena quattro centesimi meno del rivale svedese, leader in 1:05.54. Si conferma ad alti livelli invece il canadese Reece Howden, ieri in testa ed oggi terzo con un gap di appena +0:14. Batte un colpo inoltre il teutonico Florian Wilmsmann, ieri clamorosamente fuori dal Q1 ed oggi abile a chiudere i conti al quarto posto con +0:20 piazzandosi davanti all’elvetico Tobias Baur, quinto a +0:34.
Ancora molto bene inoltre Dominik Zuech, il quale ha terminato la qualifica undicesimo con una differenza di +0:62 al primo della classe. Agile Federico Tomasoni, quindicesimo a +0.73, Edoardo Zorzi, ventitreesimo a +1:10, e Davide Cazzaniga, dentro all’ultimo respiro centrando il trentaduesimo posto con +1:25. Niente da fare invece per Yannick Gunsch, fuori dai trentadue con il quarantesimo piazzamenti ed un ritardo di +2:02.
Prova discreta anche per Jole Galli che, con il pettorale numero uno, si è resa artefice di un’ottima prima sezione, per poi rallentare negli altri due intermedi segnando la decima posizione un distacco di +1:82 rispetto ad una davvero velocissima Sandra Naeslund, unica del lotto ad essere scesa sotto il minuto e nove secondi stampando per la precisione 1:08.55, precedendo la tedesca Daniela Maier, seconda con mezzo secondo di differenza (+0:52) e la svizzera Saskja Lack, terza con uno scarto di 1:22. Quarta moneta poi per la padrona di di casa Jade Grillet Aubert Jade, mentre l’elvetica Fanny Smith ha chiuso la top 5 a +1:37. Da menzionare anche quanto fatto da Andrea Chesi, trentesima con +5.08 e dunque fuori dalla top16, mentre la quotata canadese Marielle Thompson non ha svolto la sessione.