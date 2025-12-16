Nel nuovo appuntamento del martedì di Sprint Zone ospite Simone Biasutti, uno dei protagonisti emergenti del salto triplo italiano. Il 26enne atleta triestino racconta una stagione intensa e ricca di significati, probabilmente la migliore della sua carriera, tra grandi risultati e momenti difficili. Trasferitosi da oltre due anni a Piacenza per allenarsi sotto la guida del tecnico Ennio Buttò, insieme ad Andrea Dallavalle, Biasutti ha compiuto un deciso salto di qualità. Nel 2025 ha infatti preso parte sia ai Campionati Europei indoor che ai Mondiali indoor, confermandosi stabilmente nel panorama internazionale dell’atletica leggera. Il momento più alto della stagione è arrivato a giugno, in occasione dei Campionati Europei a squadre di Madrid, dove Simone Biasutti ha conquistato uno splendido secondo posto contribuendo al risultato dell’Italia con il record personale di 16,94 metri, la miglior misura mai realizzata nella sua carriera. Un salto che, però, ha segnato anche l’inizio di un periodo complicato. Proprio dopo quel risultato, l’atleta ha avvertito un dolore al bacino che inizialmente sembrava gestibile, ma che si è poi rivelato più serio: microfratture che lo hanno costretto a chiudere anticipatamente la stagione outdoor e a rinunciare ai Mondiali di Tokyo, nonostante fosse pienamente dentro il ranking di qualificazione. Nel corso dell’intervista, Biasutti parla anche del futuro: il 2026 è ancora da pianificare, con dubbi sulla stagione indoor, mentre l’obiettivo principale è già chiaro e fissato nel mirino: i Campionati Europei di Birmingham, in programma ad agosto. Un racconto sincero tra prestazioni, infortuni, scelte tecniche e prospettive, per conoscere più da vicino uno degli atleti italiani più interessanti del momento nel salto triplo. Conduce: Ferdinando Savarese #SprintZone #SimoneBiasutti #AtleticaLeggera #SaltoTriplo #TeamItalia #EuropeiAtletica #MondialiAtletica #RoadToBirmingham #AtleticaItaliana #Tuspons #SportItaliano #TrackAndField