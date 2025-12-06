SnowboardSport Invernali
SHOW ITALIA! Maurizio Bormolini trionfa nel PGS di Mylin, 3 azzurri nei primi 4!
Giornata da sogno per la Nazionale italiana di snowboard parallelo a Mylin, in Cina. La Coppa del Mondo non poteva iniziare meglio di così. Dopo la doppietta al femminile firmata Dalmasso-Caffont, arrivano altri due azzurri sul podio nel PGS al maschile, con la vittoria firmata dal detentore della sfera di cristallo, Maurizio Bormolini.
Il lombardo è perfetto sin dalle qualifiche e turno dopo turno non c’è storia, se non per una finalissima molto tirata con il veterano austriaco Benjamin Karl, che esce sconfitto per due decimi. Per Bormolini si tratta della vittoria numero 8 della carriera, la quarta nella specialità olimpica, in una stagione che porta verso l’appuntamento a Cinque Cerchi in casa.
A completare la festa tricolore c’è la Small Final tutta azzurra: Aaron March riesce a prevalere su Mirko Felicetti che si fa sfuggire il podio quando sembrava ormai fatta sul finale.
Presenti nella sessione conclusiva anche Daniele Bagozza ed Edwin Coratti, eliminati agli ottavi di finale. Domani si replica con il secondo PGS, sempre a Mylin.