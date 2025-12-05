Sergio Mattarella accende il braciere olimpico: “La fiamma richiama valori universali, bisogno di amicizia e pace”

Sergio Mattarella ha acceso il braciere olimpico in piazza del Quirinale alle ore 11.18: la fiamma è arrivata nelle mani del Presidente della Repubblica, che ha così eseguito uno dei momenti più importanti nel cammino di avvicinamento ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.

All’evento erano presenti anche la premier Giorgia Meloni, Giovanni Malagò (numero uno della Fondazione Milano Cortina ed ex Presidente del Coni), Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa (presidenti di Camera e Senato), Andrea Abodi (ministro per lo Sport e i Giovani), Matteo Salvini (ministro delle infrastrutture), Giuseppe Sala e Gianluca Lorenzi (sindaci di Milano e Cortina d’Ampezzo), Luciano Buonfiglio e Marco Giunio De Sanctis (Presidenti di Coni e CIP). Mancano due mesi all’inizio della rassegna a cinque cerchi, che si aprirà ufficialmente il prossimo 6 febbraio.

Il Presidente ha ricordato che “l’accensione della fiamma non è solo un evento sportivo ma è qualcosa con un alto valore simbolico, che richiama principi e valori universali. Ricorda che donne e uomini possono ambire a traguardi sempre più elevati e che il comune progresso necessita di solidarietà, di fratellanza, senza alcuna volontà di prevaricazione. Oggi più che mai sentiamo il bisogno di amicizia e pace tra i popoli, ci auguriamo che la tregua olimpica chiesta dall’Italia venga rinnovata e che anzi i prossimi due mesi portino distensione e dialogo”.

Non poteva mancare Kirsty Coventry, la Presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO): “Oggi vedendo la fiamma arrivare qui ho sentito le stesse emozioni vissute ad Atene, ma stavolta immerse nello spirito italiano. La passione emerge in tutto quello che fate, Bella Italia. La vostra creatività, gioia e passione della vita, la vostra eccellenza esalteranno i sogni di chi crede ancora nel potere dello sport. La fiamma rappresenta lo Spirito olimpico e come tale connette generazioni e popoli in tutto il mondo, senza discriminazioni. Qui in Italia poi innovazione e tradizione vanno a braccetto ed esaltano la bellezza di questo Paese. Il vostro Paese, che ispirerà il mondo”.